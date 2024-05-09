 

«Шведский стол и бесплатные напитки» – посол Франции объяснил свое присутствие на инаугурации Путина

09.05.2024, 9:33, Разное
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Посол Франции в Москве Пьер Леви стал одним из немногих западных гостей посетивших церемонию инаугурации Владимира Путина.

Французский дипломат рассказал журналистам о причине своего неожиданного появления в Большом Кремлёвском дворце.

– Это большое мировое событие, которое трудно не заметить. Вся Франция с интересом наблюдает в пятый раз вступление в должность демократически избранного президента России. Кроме того, здесь неплохо кормят, хороший шведский стол и бесплатные напитки, — отшутился Леви.

Французский посол сообщил, что прибыл не только ради официальной части, но также успел пообщаться с некоторыми представителями российской власти. По словам Леви, в кулуарах церемонии ему удалось обсудить важные политические вопросы с одним из постоянных представителей Совбеза.

– Я не хочу называть никаких имён. Скажу лишь, что у моего коллеги довольно трезвый взгляд на французско-российские отношения. Мы говорили о возможной отмене санкций на поставку некоторых французских товаров, в частности, вин и коньяка, — подытожил Леви.

Дипломат высоко оценил церемонию инаугурации Владимира Путина и выразил надежду на то, что сможет вновь посетить её через 6 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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