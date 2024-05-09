Врач Садыков раскрыл патологии, вызывающие неприятный запах изо рта

В интервью кандидат медицинских наук Рустем Садыков раскрыл связь между неприятным запахом изо рта и различными патологиями.

Согласно врачу, причинами плохого запаха изо рта часто являются кариес и болезни желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит и рефлюкс. Гастрит и рефлюкс проявляются кисловатым привкусом и изжогой после еды из-за забрасывания продуктов желудочной секреции в пищевод.

Неприятный запах также может указывать на кетоз, вызванный неравновесием белков, жиров и углеводов в рационе. Кетоз может возникнуть при чрезмерных физических нагрузках или стрессе.

Кроме того, запах тухлого яйца может сигнализировать о проблемах с печенью или воспалении двенадцатиперстной кишки. Этот признак требует немедленного вмешательства врача.

Наконец, гнилостный запах может быть признаком онкологических заболеваний, так как происходит от продуктов распада опухоли, негативно влияющих на состояние органов пищеварения.

Важно обратить внимание на подобные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.