 

Врач Садыков раскрыл патологии, вызывающие неприятный запах изо рта

09.05.2024, 9:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В интервью кандидат медицинских наук Рустем Садыков раскрыл связь между неприятным запахом изо рта и различными патологиями.

Согласно врачу, причинами плохого запаха изо рта часто являются кариес и болезни желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит и рефлюкс. Гастрит и рефлюкс проявляются кисловатым привкусом и изжогой после еды из-за забрасывания продуктов желудочной секреции в пищевод.

Неприятный запах также может указывать на кетоз, вызванный неравновесием белков, жиров и углеводов в рационе. Кетоз может возникнуть при чрезмерных физических нагрузках или стрессе.

Кроме того, запах тухлого яйца может сигнализировать о проблемах с печенью или воспалении двенадцатиперстной кишки. Этот признак требует немедленного вмешательства врача.

Наконец, гнилостный запах может быть признаком онкологических заболеваний, так как происходит от продуктов распада опухоли, негативно влияющих на состояние органов пищеварения.

Важно обратить внимание на подобные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Гламурные локоны, месси-боб и асимметричная челка: летние прически и стрижки для женщин, которые сделают на 5 лет моложе

09.05 / Мнение: Сериал Фоллаут: начало новой эпохи

09.05 / Мнение: О параде

09.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный Флаг в Уманском

09.05 / Мнение: Бум электроники в России, наш подшипниковый кластер и рост услуг электромонтажа

09.05 / Мнение: Больше вообще никаких побед

09.05 / Мнение: Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт

09.05 / Мнение: На чьей стороне Титаренко?

09.05 / Программист, создавший нейросеть для экранизации оригинальных сказок братьев Гримм, поседел в 28 лет

09.05 / Рекламу iPad Pro раскритиковали в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика