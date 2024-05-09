Российские хакеры взломали украинские сайты для поздравления с Днем Победы

Российские хакеры взломали около 100 украинских сайтов, включая сайты вузов и учебных заведений, чтобы разместить на них поздравление с Днем Победы и цитату президента РФ Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на участника хакерской группы «Килобайт V».

По словам источника агентства, сообщение было размещено на главных страницах более ста сайтов по всей Украине, при этом работоспособность ресурсов не пострадала.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского в связи с кибератаками на объекты в стране. Также Германия отозвала своего посла из РФ после обвинений в адрес Москвы в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии.

Ранее украинские власти также обвинили хакеров из РФ в атаке на мобильного оператора.