 

Мнение: Красота с привкусом

09.05.2024, 7:30, Разное
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Ближе к вечеру черт меня понес в магазин. На улице натурально валит снег, весь двор засыпан, в снегу всё – и асфальт, и деревья, и припаркованные машины… Белая пелена. Черт знает что. Ведь еще неделю назад было +20! Я в зимней куртке, на голову набросил капюшон – а что делать? Прошел 10 метров – уже как снеговик! Снег, поскольку легкий «плюс», очень хорошо липнет, вообще выглядит очень аппетитно, видно, какой он белый, девственный, упругий – так и хочется схватить его руками! Я не удержался – подошел к ближайшей припаркованной машине, постепенно превращающейся в сугроб, погрузил руки в белое желе – слепил снежок. Эх, какой снежок, 10 баллов, какой он податливый и одновременно плотный! Лучший снежок за эту зиму, хотя, блин, какая ж это зима?! 9 мая уже!!

Зеленые деревья и высаженные Собяниным кусты в смутном и желтом свете фонарей завалены снегом; «красиво!» – думаю я автоматически, поскольку белое на зеленом считается красиво. Потом мне становится жалко недавно проклюнувшиеся свежие листочки, и я думаю, что это красота с привкусом садизма; живое, покрытое неживым. Помнится, у Рязанова в «Служебном романе» были знаменитые кадры с зелеными деревьями, засыпанными снегом; но все-таки у Рязанова была осень, и хладнокровные жители совка, к тому же напрочь лишенные эмпатии, спокойно смотрели на озябшие листы в сентябре – все равно им, типа, опадать, какая разница, раньше или позже.

Иное дело сейчас, в мае. Только вылезли, маленькие, зеленые, тугие – а их накрыло зимой, восставшей из небытия, как зомби. Жалко!

Мне, честно говоря, еще школьником игры в снегу на фоне летней листвы казались тревожной нелепостью. Противоестественное это сочетание – белое на зеленом.

Источник: Размышления вольного социолога


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