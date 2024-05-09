Мнение «аналитика»: О взрыве в Москве… Почему у немцев так подгорает?

Германский официоз просто в бешенстве, хотя и пытается держать «характер нордический, выдержанный». Получается скверно. Эмоции то и дело прорываются через деланное хладнокровие. В общем, подгорает нехило в эти прохладные весенние деньки.

И отчего же?

То, что прежде затеявшая и проигравшая две мировые войны нация годами переносила со стоическим смирением, ибо поделом, теперь, как оказалось, Вечным огнём жжёт её национальные чувства.

Ибо слишком внятно намекает на вероятность уже и третьего проигрыша всё тому же противнику.

Сначала немецкие СМИ возмутились российской выставке «трофеев СВО» на Поклонной горе. И более всего тому, что на экспозиции представлены её «Леопарды» и «Мардеры», подбитые военнослужащими ВС РФ в тех местах, откуда немцев с боями выбивали деды и прадеды нынешних солдат. Даже респектабельный Bild не удержался и назвал экспозицию «пропагандой», а сами трофеи — «ворованными». А кто-то из политиков выразился в том духе, что эта выставка… «создаёт у русских ложное чувство победы».

Но это были цветочки. Теперь, накануне традиционного Парада Победы 9 мая немецкие журналисты обрушились уже и на это мероприятие. Мол, «военная пропаганда». Мол #Кремль хочет убедить россиян, что «состояние войны — единственно правильное для России». Мол, российский президент Владимир #Путин ставит знак равенства между СВО и Великой Отечественной, где против Советского Союза в той или иной форме воевали представители почти всех нынешних европейских стран-членов #НАТО, кроме Великобритании, Греции, Исландии, Португалии. А это «неправильно» ибо сейчас Альянс не воюет напрямую с Россией.

И ещё более неправильно — да-да, «создавать у русских ложное чувство победы». Вот как подгорает…

А то, что немецкие танки снова, как и 80 лет назад, горят на украинской земле от русского оружия — это, значит, «правильно»?

Не слишком ли быстро немцы забыли о покаянии за преступления и грехи своих дедов?

Не слишком ли рано просыпается в них идея «реванша» за былые поражения?

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