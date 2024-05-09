 

Мнение «аналитика»: О взрыве в Москве… Почему у немцев так подгорает?

09.05.2024, 5:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Германский официоз просто в бешенстве, хотя и пытается держать «характер нордический, выдержанный». Получается скверно. Эмоции то и дело прорываются через деланное хладнокровие. В общем, подгорает нехило в эти прохладные весенние деньки.

И отчего же?

То, что прежде затеявшая и проигравшая две мировые войны нация годами переносила со стоическим смирением, ибо поделом, теперь, как оказалось, Вечным огнём жжёт её национальные чувства.

Ибо слишком внятно намекает на вероятность уже и третьего проигрыша всё тому же противнику.

Сначала немецкие СМИ возмутились российской выставке «трофеев СВО» на Поклонной горе. И более всего тому, что на экспозиции представлены её «Леопарды» и «Мардеры», подбитые военнослужащими ВС РФ в тех местах, откуда немцев с боями выбивали деды и прадеды нынешних солдат. Даже респектабельный Bild не удержался и назвал экспозицию «пропагандой», а сами трофеи — «ворованными». А кто-то из политиков выразился в том духе, что эта выставка… «создаёт у русских ложное чувство победы».

Но это были цветочки. Теперь, накануне традиционного Парада Победы 9 мая немецкие журналисты обрушились уже и на это мероприятие. Мол, «военная пропаганда». Мол #Кремль хочет убедить россиян, что «состояние войны — единственно правильное для России». Мол, российский президент Владимир #Путин ставит знак равенства между СВО и Великой Отечественной, где против Советского Союза в той или иной форме воевали представители почти всех нынешних европейских стран-членов #НАТО, кроме Великобритании, Греции, Исландии, Португалии. А это «неправильно» ибо сейчас Альянс не воюет напрямую с Россией.

И ещё более неправильно — да-да, «создавать у русских ложное чувство победы». Вот как подгорает

А то, что немецкие танки снова, как и 80 лет назад, горят на украинской земле от русского оружия — это, значит, «правильно»?

Не слишком ли быстро немцы забыли о покаянии за преступления и грехи своих дедов?

Не слишком ли рано просыпается в них идея «реванша» за былые поражения?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Гламурные локоны, месси-боб и асимметричная челка: летние прически и стрижки для женщин, которые сделают на 5 лет моложе

09.05 / Мнение: Сериал Фоллаут: начало новой эпохи

09.05 / Мнение: О параде

09.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный Флаг в Уманском

09.05 / Мнение: Бум электроники в России, наш подшипниковый кластер и рост услуг электромонтажа

09.05 / Мнение: Больше вообще никаких побед

09.05 / Мнение: Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт

09.05 / Мнение: На чьей стороне Титаренко?

09.05 / Программист, создавший нейросеть для экранизации оригинальных сказок братьев Гримм, поседел в 28 лет

09.05 / Рекламу iPad Pro раскритиковали в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика