 

Мнение: Умный лидер

09.05.2024, 3:00, Разное
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Какой, однако, умный и скромный лидер у России был еще относительно недавно, в начале “нулевых”! Где он, кстати? Куда делся?

“…«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять».

Н.Геворкян, Н.Тимакова, А.Колесников.
От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным

…На встрече со своими доверенными лицами Путин вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. “Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь – многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти”, – цитирует главу государства “Интерфакс”.
Вместе с тем Путин выступает против изменения Конституции, которая предусматривает четырехлетний срок президентских полномочий. “Как только начнем проводить изменения Конституции, не остановимся. Лучше Конституцию не трогать”, – считает действующий президент России.

Источник: Размышления вольного социолога


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