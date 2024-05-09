В офисном стиле, с тренчем или кожаной курткой: как носить и с чем сочетать модные шорты или бермуды

Носить шорты и бермуды в этом сезоне – настоящее искусство, ведь дизайнеры предлагают множество вариантов, которые можно вписать в любой гардероб. Главное – найти правильное сочетание, чтобы выглядеть модно. Расскажем, какие модели стоит рассмотреть в этом сезоне и с чем сочетать, чтобы они были уместны в любой ситуации.

Свежий тренд этого лета

Жарким летом шорты и бермуды станут неизменными спутниками всех модниц, желающих выглядеть стильно. Универсальные элементы гардероба чаще всего ассоциируются с более расслабленным стилем. Но в этом году они предстают перед нами в совершенно новом свете, обещая добавить нотки элегантности в образ.

В зависимости от материала и цвета, они могут выглядеть как часть повседневного, так и делового или вечернего лука. Но для начала определитесь с фасоном: классические модели длиной до колена идут практически всем, а очень короткие шорты требуют осторожности в сочетаниях, и не каждую фигуру они украсят. Как носить бермуды в новом сезоне? Рассмотрим несколько образов, которые точно придутся вам по вкусу.

С кожаной курткой и балетками

Смелый аутфит в коричневых тонах, состоящий из объемной кожаной куртки, облегающего кроп-топа и ультракоротких шорт с металлическими пуговицами, отлично подойдет для прогулок по городу. Дополните дерзкий лук черными колготками, крошечной сумкой на цепочке и симпатичными балетками.

С блейзером и блузкой

Элегантный образ подойдет как для работы, так и для встречи с друзьями. Сочетание нежно-розового блейзера, шелковой блузки бежевого цвета, кожаных бермудов и стильных лодочек добавит вашему образу нотки шарма.

Монохромный аутфит

Даже если с утра на улице прохладно, не стоит отказываться от модного хита: достаточно накинуть длинный тренч бежевого оттенка, а шорты дополнить уютной водолазкой в тон. Стильный монохромный образ, выдержанный в единой гамме, произведет впечатление на коллег и друзей.

С тренчем и лодочками на каблуке

Стиль Siren Office – новый микротренд в мире офисной моды, предлагающий женственные и элегантные силуэты. В отличие от стандартного дресс-кода, он позволяет некоторые вольности, например позволяет играть с длиной. Основной акцент этого направления делается на идеально скроенных предметах гардероба, которые подчеркивают достоинства фигуры, но при этом остаются в рамках строгой элегантности.

Очаровательный образ, который точно произведет впечатление на босса, оценят женщины, которые ценят как комфорт, так и эстетику в одежде. Очаровательный лук с черными модными шортами или бермудами подходит для смелых вариаций этого стиля. Сочетание их с тренчем и лодочками на высоком каблуке может показаться необычным, но на самом деле это один из идеальных вариантов, позволяющих создать многослойный образ. Такой микс выглядит очень современно и свежо, если правильно подбирать элементы гардероба.

С жилетом на пуговицах

Комбинация из белоснежных шорт и удлиненного черного жилета на пуговицах – настоящая классика в современном исполнении. Два универсальных элемента одежды получили новое прочтение благодаря асимметричной обуви, стильным солнечным очкам и сумочке кросс-боди. Осмельтесь применить это элегантное сочетание для деловых встреч за пределами офиса, и вы гарантированно произведете впечатление на окружающих.

С розовой кожаной курткой и босоножками в тон

Сочетание джинсовых шорт и кожаной куртки необычного розового цвета – идеальный дуэт, который требует дополнения в виде босоножек и объемной сумки. Выбирая шорты или бермуды в качестве основы своего образа, не бойтесь экспериментировать с разными текстурами и аксессуарами.

Помните о балансе в сочетаниях и создавайте запоминающиеся образы!