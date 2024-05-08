Мнение «аналитика»: О полной катастрофе в недвижимости… Почему жильё в России не будет ни дешёвым, ни доступным?

На стройках началась настоящая революция.

Посмотрите на заглавное фото © Reuters. Казалось бы, нет в нём ничего особенного: обычный мужчина спускается по обычной лестнице в непривычно белом доме. Но здесь необычно всё, на самом деле. Потому что снимок сделан… внутри самого большого в мире двухэтажного дома, «отпечатанного» на 3D-принтере.

Самые внимательные могут сказать, что всё происходит в Дубае, и причём тут #Россия?

Не то, чтобы она была совсем не при делах. Уникальный строительный проект, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, смогла реализовать американская компания Apis Cor, основатель которой, Никита Чен-Юн-Тай — уроженец Иркутска, начинал свою деятельность в РФ как региональный производитель рекламных вывесок на основе плазменных панелей. Но затем он проникся идеей автоматизации технологий монолитного домостроения. К середине 2010-х в мире уже появились промышленные 3D-принтеры, способные создавать крупные конструкции из самых различных материалов, от пластика до металлов. Начались эксперименты и в строительстве, поначалу, впрочем, не выходившие за пределы малых архитектурных форм.

Но если можно «напечатать» арку или беседку, то почему нельзя целиком дом, спросил себя Никита Чен-Юн-Тай и, приобретя в Китае промышленный 3D-принтер для работы с бетоном, занялся экспериментами. Самым сложным было подобрать состав смеси из цемента, песка и пластификаторов, чтобы она оставалась текучей, но при этом быстро застывала на воздухе после выхода из форсунок устройства. И при этом, застыв, выдерживала бы как статические, так и динамические нагрузки.

Довольно быстро выяснилось, что арочные принтеры не очень удобны, когда речь идёт о «печати» всего здания целиком, а не отдельных его элементов для последующей сборки. Тогда Никита Чен-Юн-Тай собрал команду инженеров и разработал собственный агрегат, чем-то напоминавший строительный кран. Сверху был установлен телескопический механизм, который мог увеличивать или уменьшать радиус печати. На конце блока с гусеничным аппаратом — печатающая головка. Сам принтер, как большая рука-манипулятор, по координатам перемещал экструдер, из которого слой за слоем выходил строительный материал — мелкозернистая бетонная смесь с водой. Разработка заняла год, а затем команда построила одноэтажный дом площадью 38 кв. м в Подмосковье — всего за месяц работ, включая полную отделку, и 600 тыс. руб. расходов. Оказалось, что технология вполне рабочая.

О компании узнали солидные люди, ей предложили солидные #инвестиции. В число инвесторов вошла одна из дочек «Роснано», которая предоставила грант на 3 млн долл. Поначалу всё шло хорошо, #бизнес развивался, #технологии улучшались. Но затем между инвестором и основным владельцем возник конфликт. В итоге Никита Чен-Юн-Тай вместе с командой переехал в #США, а «Роснано» осталась работоспособная компания со всем оборудованием и документацией. Которая… благополучно закрылась через несколько месяцев.

Далее у Никиты сотоварищи был громкий и амбициозный проект в Дубае, по итогам которого Apis Cor получила 1 млн долл. чистой прибыли, а дубайский министр по делам строительства объявил, что в 2030 году каждый четвёртый жилой дом в эмирате будет печататься по 3D-технологии. К слову, двухэтажный офисный центр был создан всего за 17 дней и обошёлся в 140 тыс. долл. — вдвое дешевле обычной стройки.

Сейчас компания печатает дома в США и привлекает новые инвестиции. По прогнозам Grand View Research, ближе к концу десятилетия этот рынок будет расти на 20-25% ежегодно в течение следующих 10-15 лет.

В числе плюсов такой #технологии — строительный бюджет сокращается в среднем на треть, а время стройки уменьшается до нескольких недель или даже дней. Так, строительная компания ICON, занимающаяся 3D-печатью, заявила, что может построить здание эконом-класса площадью от 60 до 80 кв. м всего за 24 часа при бюджете в 4000 долларов. Это, конечно, «собачья конура» по американским меркам. Но такие проекты могут решить проблему бездомности в Штатах, надеются некоторые эксперты. А китайская компания Yingchuang New Materials уже разработала строительные принтеры, способные печатать до 10 одноэтажных жилых домов в сутки. Причём в процессе широко используются… строительные отходы.

А что в России? Пилотные проекты тоже уже есть. Например, в 2021 году было объявлено о строительстве посёлка на 12 малогабаритных жилых домов под Ярославлем, каркасы которых будут изготовлены по технологии 3D-печати. Застройщик, компания «АМТ», объявил, что одноэтажное здание площадью 46 кв м. обойдётся в… 914 тыс. руб. — порядка 15 тыс. долл. на тот момент. Сравните с ценами американской ICON. К концу 2022 года в Сети появились фото нескольких недостроенных коробок и одного законченного строительством дома.

Других новостей об этой грандиозной инновационной стройке пока не появилось. А компания «АМТ» переключилась на продажу строительных принтеров. За два года их было продано более 220 единиц в 15 стран мира. Так что россиянам, видимо, ещё долго ждать доступного и дешёвого жилья.

И ведь понятно, почему?

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