Создает твердое и прочное покрытие: что такое техника каппинга и какую пользу он приносит ногтям

В последнее время в социальных сетях набирает популярность новая техника по уходу за ногтями – каппинг. Она позволяет избавиться от такой неприятной проблемы, как ломкость и слоистость ногтевых пластин.

Техника каппинг: в чем ее суть

Суть каппинга заключается в нанесении на ноготь тонкого защитного слоя из акрилового или гелевого материала. Этот слой выполняет роль дополнительной оболочки, которая укрепляет и утолщает ноготь, делая его более устойчивым к поломкам и отслаиванию. При этом каппинг прозрачен и позволяет ногтю дышать.

О преимуществах каппинга

Главное преимущество данной техники в том, что созданный искусственный слой не мешает нормальному росту ногтя. Он как бы сопровождает естественный процесс регенерации, оберегая ноготь на всех стадиях роста.

Каппинг вы можете сделать самостоятельно, заказать в салоне красоты или студии маникюра. Продолжительность эффекта составляет около 20 дней. За это время ноготь успевает окрепнуть, и ломкость значительно уменьшается или проходит полностью. К тому же за счет укрепления ноготь лучше усваивает все полезные вещества из питательных масок и кремов.

Кому стоит обратить внимание на каппинг

Техника каппинг идеально подходит для тех, кто страдает от чрезмерно тонких и ломких ногтей, что встречается очень часто. Такие ногти очень быстро трескаются, слоятся и разрушаются даже от минимальных нагрузок. А уж после снятия лака на них могут появляться глубокие царапины и сколы. Из-за этого приходится отказывать себе в ярких маникюрах и дизайнерских украшениях.

Процедура каппинга кардинально меняет ситуацию. Нанесенный защитный слой действует как дополнительная оболочка, которая утолщает и упрочняет ноготь. После каппинга даже очень хрупкие ногти перестают быть такими уязвимыми. Они становятся более эластичными и выносливыми.