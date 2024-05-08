Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

Доротея Вирер, итальянская чемпионка мира по биатлону, поделилась своим мнением о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Она отметила важность РФ в мировом биатлоне и призвала не смешивать политику и спорт. Согласно Вирер, скоро все снова увидят российских биатлонистов на этапах Кубка мира.

Ее мнение поддерживает и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, которая отметила, что норвежские спортсмены скучают по российским соперникам. Также тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе выразил сходное мнение.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты были временно исключены из международных соревнований по решению Международного союза биатлонистов. Оно вступило в силу в марте 2022 года и продолжает действовать до получения дальнейших уведомлений.