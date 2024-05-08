С завышенной талией и не только: какую модель джинсов-клеш выбрать в 2024 году

Джинсы-клеш вновь популярны, они активно завоевывают сердца модниц в 2024 году. Культовые фасоны, которые были в моде в 70-х и 90-х идеально вписываются в современные образы – смотрятся очень стильно как в повседневных луках с рубашками и футболками, так и в вечернем варианте с туфлями на каблуке. Какую модель выбрать в этом сезоне, чтобы быть в тренде? Несколько вариантов предложим ниже.

Джинсы-клеш в винтажном стиле

Джинсы-клеш в винтажной стилистике – один из самых ярких трендов 2024 года. Эти джинсы отличает высокая посадка, при которой талия поднимается практически до уровня груди, создавая эффект удлиненных ног. Также для таких моделей характерен расклешенный крой от области бедер до самых лодыжек. Это визуально делает бедра менее полными, а ноги – стройнее.

Еще одна важная деталь винтажных клешей – особая отделка ткани. Часто на них присутствуют эффекты искусственно созданной потертости: пятна, царапины, дыры на коленях или по низу штанин.

Винтажные клеши прекрасно сочетаются как с женственными блузками на тонких бретелях, так и с массивными кожаными или джинсовыми куртками. Их можно надевать в повседневных луках и для романтических свиданий.

Скинни с клешем внизу

Это облегающая модель джинсов, которая плотно обхватывает ноги от бедер до колен, а далее переходит в слегка расклешенные узкие штанины, заканчивающиеся у лодыжек. Такие джинсы-клеш идеально подчеркивают все достоинства женской фигуры – они обрисовывают бедра и ягодицы, визуально удлиняют ноги за счет эффекта “стрелки”.

Скинни-клеш смотрятся уместно в любом стиле – от повседневного кэжуал до вечернего гламура. Их можно носить с массивными ботинками, туфлями на шпильке и даже с балетками. Главное правило – верх должен быть объемным, чтобы сбалансировать облегающий силуэт низа. Например, скинни клеши идеально сочетаются с вязаными свитерами, кожаными куртками, объемными топами.

Джинсы мом

Это удобная повседневная модель, которая не сковывает движений. Она имеет классическую или заниженную посадку по талии и расклешенные штанины от колен до лодыжек.

Такая модель не облегает силуэт, скрывая его недостатки. Ее можно сочетать с разнообразными вязаными джемперами, рубашками и футболками для кэжуал-луков. Мом – идеальный вариант для активных девушек.

Как выбрать джинсы-клеш по типу своей фигуры

Для полных девушек лучше всего подойдут модели с заниженной талией и расширенными книзу штанинами. Это визуально уравновесит пропорции, сделает бедра не такими полными, а талию – тоньше. Стоит выбирать модели со скошенными карманами на бедрах – они зрительно уменьшают их объем.

Для девушек с широкими бедрами и узкими лодыжками идеальным вариантом станут скинни. За счет плотного облегания в верхней части они визуально уравновесят пропорции фигуры.

Для миниатюрных девушек с узкими бедрами отлично подойдут модели с высокой талией и расклешеными от колен штанинами. Это придаст фигуре женственности, создаст эффект удлиненных ног. Лучше выбирать модели без карманов на бедрах, чтобы визуально не утяжелять эту зону.

В 2024 году актуальны джинсы самых разных фасонов – от винтажных моделей до ультрамодных скинни с клешем внизу. Главное при выборе – обращать внимание на качество ткани, правильный размер и актуальный крой.