Скандалы: «Вдруг предлагают всего за 200 тысяч»

Летом российские туристы столкнутся с новыми видами курортного мошенничества

Туристический сезон на носу, россияне уже разлетаются по теплым странам на майские каникулы. Проснулись и мошенники, чуя легкую поживу.

В Татарстане осудили владелицу турфирмы, которая обманула 20 человек, предлагая им несуществующие путевки. Людей кинули на 3,5 миллиона рублей.

Такую же сумму заграбастала владелица турфирмы из Новокузнецка, которая продавала туристам фейковые туры в Египет и на Мальдивы. Тоже обвинительный приговор, естественно.

В Ярославле только судят директора нескольких турфирм, который похитил у клиентов 18 миллионов рублей. Клиенты подписывали поддельные договоры.

Но самая масштабная афера вскрылась в Приморье: турагентство кинуло более 300 человек почти на 30 миллионов рублей. Владельца агентства с пособниками уже судят.

Автор этой публикации тоже попался на удочку мошенников. На портале Booking (самом настоящем, не фейковом) забронировал апартаменты для поездки летом в Ереван. Страничка апартаментов на улице Бузанда, даже при самом внимательном рассмотрении, никакого сомнения не внушала: контактные данные некоего Геворга Тавсяпяна, много фотографий, много отзывов клиентов из разных стран.

Мошенник долго втирался в доверие, вел переписку, подробно рассказывал про Ереван. Попросил внести предоплату. Как известно, российские карты в Армении не работают. У «владельца» апартаментов на этот случай оказалась карта «Росбанка» на имя некоего Данилы Николаевича Бондаренко. Мобильный телефон, судя по всему, зарегистрирован в Челябинской области.

Получив от меня предоплату, мошенники выждали еще неделю, чтобы совсем уж усыпить бдительность. А потом отменили бронирование и удалили страничку апартаментов с Booking. Кстати, она еще осталась на других отельных агрегаторах: французском Gites, чешском Svetubytovani, международном Bed and Breakfast.

Разумеется, я мгновенно написал заявление в полицию. И не абы куда, а в центральное управление «К». Написал в Booking и на другие сайты бронирований, где мошенники завели свои странички.

А какие еще схемы мошенничества аферисты опробуют в этом году? И как не попасться на удочку? MSK1.RU адресовал этот вопрос экспертам.

Юрист: обмануть могут даже после окончания турпоездки

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов:

— Мошенники нередко создают сайты — клоны туристических операторов, агентов, гостиниц. Для того чтобы не попасться на такую уловку, стоит тщательно перепроверять каждый символ в адресе сайта или уточнять информацию по официальному номеру телефона оператора, агента или администрации гостиницы.

Кроме того, существует схема, основанная на утечках персональных данных. Когда после успешного бронирования (например, номера гостиницы на официальном сайте) жертва получает от злоумышленников SMS или письмо на E-mail. В таких сообщениях могут содержаться требования внести ничем не обусловленную предоплату или плату за дополнительные услуги.

При получении подобного сообщения также стоит связаться с администрацией гостиницы или оператором для подтверждения или опровержения необходимости дополнительной оплаты.

Существуют и старые схемы с фальшивыми SMS-рассылками, предлагающими очень большие скидки на туры или билеты. Подобным сообщениям не стоит верить ни при каких обстоятельствах!

Помните, что помимо мошенничества как такового существует также практика недобросовестного оказания услуг туроператорами и гостиницами. Если услуга была оказана некачественно, не была оказана вовсе или клиент получил счет за лишние услуги, он вправе обратиться с претензией о взыскании излишне уплаченных средств. А затем и в суд.

В подобных случаях клиент также вправе требовать возмещения морального вреда, будучи потребителем.

Причем стоит также быть внимательными не только на этапе бронирования, но и после тура или посещения гостиницы. Недобросовестные предприниматели могут вам «накрутить» лишних услуг уже post factum. В таких ситуациях стоит затребовать все документы, подтверждающие фактическое оказание соответствующих услуг клиенту, а также заранее сохранить все платежные документы.

Владелец турагентства: аферисты всё чаще используют мессенджеры

Основатель туристического сервиса Mood2fly Яна Трофимчук:

— Одним из самых распространенных способов мошенничества было и остается создание фейковых сайтов и страниц для бронирования туров. Однако теперь мошенники добрались и до мессенджеров.

Сейчас многие турагентства сталкиваются с тем, что мошенники полностью копируют аккаунты их менеджеров (вплоть до номера телефона) и от их лица предлагают с огромной скидкой приобрести тур.

Возьмем, к примеру, знаменитый отель Maxx Royal 5*, стоимость которого в июле (самый разгар сезона) свыше 600 тысяч рублей за неделю. А вам вдруг предлагают за 200 тысяч.

Причины такой дешевизны при этом могут указываться различные: от специальной акции отеля до отказного горящего тура. Заманчиво, не правда ли? И, конечно же, денежные средства нужно перевести в максимально короткие сроки.

Чаще всего такие сообщения рассылают рано утром, когда человек только проснулся и не в состоянии адекватно и логически размышлять. А решение якобы нужно принимать очень срочно, дабы не упустить такое выгодное предложение.

А теперь — как не попасться.

Первое. Не верить ни в какие туры по экстремально низким ценам.

Второе. Всегда помнить, что турагенты не пишут лично туристам со спецпредложениями.

Платить нужно только строго по реквизитам агентства и только после подписания договора. Никаких переводов на личные карты!

Ну и, наконец, просто убедитесь в реальности предложения. Для этого достаточно написать в любой мессенджер турагентства, в котором работает представившийся сотрудник.

Вообще, всегда старайтесь выбирать надежные турагентства. Проверьте, есть ли у турфирмы договор с туроператором. В реестре туроператоров отображаются агенты, с которыми заключен договор, а в реестре турагентов — операторы, которые работают с этой компанией.

Дмитрий Капустин

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”