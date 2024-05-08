Врач Малиновская: повышенное давление без симптомов может стать «тихим убийцей»

Гипертония – это проблема, которая не ограничивается пожилыми. Она может возникнуть у людей среднего возраста и даже у подростков, пояснила врач Ольга Малиновская в интервью для “Радио 1”. Она также почеркнула, что болезнь часто называют “тихим убийцей”, поскольку ее высокое давление может протекать без характерных симптомов.

Симптомы гипертонии включают головные боли, головокружение, звон в ушах, покраснение лица, ощущение пульсации в голове, дискомфорт в груди, одышку и повышенную раздражительность.

Медик предупреждает, что человек может долгое время не знать о своем высоком давлении, что может стать “тихим убийцей”, способствуя развитию сердечно-сосудистых проблем, включая инсульт и инфаркт. Регулярное измерение давления рекомендуется для профилактики.