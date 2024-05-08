The Verge: Google выпустила смартфон Pixel 8a за $499

Новая версия бюджетного смартфона Google Pixel 8a удивила пользователей своими улучшениями и доступной ценой. Об этом пишет The Verge.

Смартфон доступен по цене $499 и обладает рядом значительных обновлений. Он оснащен улучшенным 120-герцовым дисплеем, новым чипом Tensor G3, а также гарантированной поддержкой обновлений программного обеспечения в течение семи лет.

Основным улучшением является новый процессор Google Tensor G3, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Остальные характеристики повторяют прошлогоднюю модель Pixel 7a, включая 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, защиту от воды и пыли IP67, сканер отпечатков пальцев в экране и другие функции.

Камера также получила улучшения: основной модуль на 64 Мп и широкоугольный датчик на 13 Мп остались прежними, а фронтальная камера была улучшена до 13-мегапиксельной.

Дизайн Pixel 8a стал более округлым и менее квадратным по сравнению с предыдущей моделью, напоминая форму iPhone 7. Смартфон доступен в черном, белом, зеленом и синем цветах. Его батарея емкостью 4492 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.

Предзаказы Pixel 8a уже доступны, а официальные продажи начнутся 14 мая.