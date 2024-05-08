Мнение: Нефтяные доходы России удвоились

Цены на нефть остаются низкими, 83 доллара за баррель. Однако Блумберг жалуется, что российский бюджет получает от продажи нефти в два раза больше денег, чем год назад — по триллиону рублей ежемесячно (ссылка).

Для сравнения, годовой план по выпуску реактивных (!) Гераней оценивается в 50 млрд рублей, то есть в сумму, которую Россия получила с нефтяных доходов за полтора апрельских дня. Всего наши заводы произведут за год 10 тысяч новых Гераней, способных развивать скорость до 600 километров в час (ссылка). А ведь это только нефть, есть ещё и газ. А если посмотреть шире, то доля нефтегазовых доходов составляет в российском бюджете всего лишь треть, при этом мы ещё даже не начинали всерьёз занимать деньги, так как обходимся пока что своими силами.

Причин, по которым мы больше зарабатываем с нефти, три. На всякий случай: я сейчас не про сравнение апреля 2024 с апрелем 2023, так как отдельные месяцы не имеют значения, а про ситуацию в целом.

1. Курс рубля снизился. Сейчас юань стоит 12,6 рублей, а летом 2022 стоил 7,7 рублей, в полтора раза меньше. Рубль серьёзно ослаб, а слабый рубль не только стимулирует быстрое импортозамещение, но и приносит в бюджет больше денег от продажи нефти. Приятнее было бы оставить курс рубля на уровне лета 2022, однако, во-первых, Спецоперация не бесплатная, а во-вторых, мы слишком сильно зависим от торговли с нашими китайскими друзьями, чтобы откладывать импортозамещение на потом.

2. Наши нефтяники экстренно собрали теневой танкерный флот, выкупив с рынка все свободные посудины по завышенной цене. Это не самые современные суда, однако свою главную функцию они выполняют: перевозят русскую нефть в обход санкций. Постепенно танкеры заменят на новые, но и нынешний зоопарк уже работоспособен: он не только прячет нефть от жадных глаз США, но и приносит дополнительный доход.

3. Также нефтяники в итоге решили проблемы с оплатой за нефть в рублях, в рупиях, в юанях, в других независимых валютах. Было непросто, так как приступать в работе надо было не в 2022, а в 2014 году, если не раньше, но в итоге проблема начерно решена. Конкретно с рупиями разобрались, на мой взгляд, кривовато — их не вывезли в Россию, а инвестировали внутри Индии (ссылка). Возможно, это временное решение, и дальше либо политики договорятся о конвертации рупий в рубли, либо рост товарооборота решит проблему сам собой. В 2023 наша торговля с Индией выросла в 1,8 раз, мы теперь четвёртый по объёму торговый партнёр Индии (ссылка). В 2024 бурный рост торговли обещает продолжиться, и нам это выгодно, так как сейчас в вопросах импорта наша зависимость от Китая чересчур сильна.

На Западе думали так: все будут бояться санкций, и Россия будет вынуждена продавать нефть по 60 долларов (ссылка). Некоторые наши нефтяники даже были готовы склониться перед шантажом, однако Кремля строго запретил соблюдение «нефтяного потолка». Поэтому нефтяники решили проблему другим путём: создали альтернативную инфраструктуру для торговли нефтью.

В качестве дополнительной выгоды мы получаем доходы от транспортировки нефти, которые раньше оставались у неверных греков и прочих судовладельцев, и доходы от продажи нефти конечным потребителям, которые раньше забирали себе западные перепродавцы. Наконец, мы нанесли нефтедоллару удар, от которого он уже навряд ли оправится: на примере России страны мира увидели, что нефть можно продавать без американской «крыши». Раньше такой «контрабандой» занимался только Иран, и он вынужден был давать покупателям хорошие скидки, но сейчас вся инфраструктура для продажи уже выстроена, так что отказ от доллара постепенно становится нормой.

Запад тем временем продолжает жить в мире фантазий. В «Перемогах» нашли прекрасное — британская Дэйли Миррор (Ежедневное Зеркало) опубликовала статью с ярким заголовком: «Во время инаугурации Владимир Путин выступил с пугающей угрозой Западу из 10 слов». По версии британских журналистов, эта страшная угроза звучала так: «Судьбу России будем определять только мы сами» (ссылка).

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