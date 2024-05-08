Требование уметь читать станет обязательным для поступления в российские университеты уже с 2024 года

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08.05.2024, 15:33, Разное
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Родители абитуриентов 2024 года встревожены внезапными изменениями в требованиях к поступающим в высшие учебные заведения.

Между майскими праздниками Минобрнауки опубликовало постановление об обязательной проверке навыка чтения в ходе вступительных испытаний.

Проверка проводится не в ходе Единого госэкзамена, а приёмными комиссиями университетов. Испытание состоит из двух этапов. Сначала абитуриент должен прочитать вслух текст из 220 слов не более, чем за 150 секунд. Тем, кто справился с заданием, даётся другой текст такого же объёма, который нужно прочитать про себя за 5 минут и пересказать своими словами, сохранив смысл. То, что такой тест планируется, известно давно, однако родители абитуриентов были уверены, что это случится не ранее 2025 года.

– До поступления меньше двух месяцев! Нам не оставили времени подготовиться. Мало того, что нужно готовиться к ЕГЭ, теперь ещё чтение. Непонятно ещё, когда выложат тексты для чтения и выложат ли вообще. Детям придётся читать совершенно незнакомые слова, – сказала журналистам председатель родительского комитета одной из школ Тюмени.

Приёмные комиссии тоже не рады нововведению. Преподаватели уверены, что при таких условиях набрать абитуриентов смогут лишь ведущие столичные вузы, а региональные университеты останутся без первокурсников. Обойти тест невозможно, поскольку ведётся видеозапись.

Родители готовили петицию на имя министра образования, однако во вторник он ушёл в отставку вместе со всем правительством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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