Мнение «аналитика»: О резком росте безвозвратных потерь… Творится нечто чудовищное?

И правда, в этом году происходит нечто странное и страшное. Объективные данные запаздывают, не дают полной картины. Но и по уже имеющимся, фрагментарным, можно делать некоторые выводы…

Говорить о них не принято и даже опасно в свете последних кремлёвских веяний. Но и молчать — не вариант. Тем более, что что печальной правды последних месяцев уже не в состоянии скрыть даже самые провластные и «около» властные спикеры.

Только что вступивший в должность президент России Владимир #Путин подписал указ, объявляющий «сохранение населения» главной национальной целью до 2036 года и предписывающий женщинам больше/чаще рожать. Однако поступающая в последние недели #статистика неумолимо свидетельствует, что эти благие намерения вошли в ужасное противоречие с реалиями — #Россия несёт огромные и пока безвозвратные демографические потери. Причём они даже возрастают.

Число умерших в январе-феврале 2024 года россиян превысило число родившихся в 1,6 раза. Это, впрочем, уже как бы не новость. За эти два месяца население страны сократилось почти на 130 тысяч человек, а естественная убыль на 27% превысила прошлогодний показатель, следует из данных Росстата. Но теперь появились некоторые важные детали этой мрачной картины.

Как подсчитал RTVI, изучив данные Росстата, естественный прирост населения наблюдался всего в девяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Тыве и республике Саха (Якутия). Тогда как в 61 российском регионе число умерших превысило число родившихся больше чем в 1,7 раза. При этом в Орловской, Новгородской, Тверской и Владимирской областях умерло в 2,9 раз больше людей, чем родилось. В Псковской и Смоленской областях это соотношение составило 3,1 раза.

То есть, что происходит. Основной прирост рождаемости наблюдается в сравнительно малочисленных — кроме Тюменской области — и преимущественно национальных регионах. И то высокие показатели Тюмени достигнуты в основном за счёт входящих в её состав ЯНАО и ХМАО. А без этих двух автономий в оставшейся части региона чистый минус по населению. При этом наиболее существенное превышение смертности над рождаемостью отмечается в европейской части России, от Поволжья до Русского Севера, и особенно — на Старорусской возвышенности. Даже в благополучной Москве всё плохо на самом деле: в начале этого года естественная убыль населения выросла втрое против прошлогодней. Куда приведёт этот тренд, наверное, и так понятно.

Про- и околовластные эксперты винят в том самих вымирающих. Мол, люди стали больше пить алкоголя и особенно рьяно начали упирать на крепкие напитки. Так, дескать, «снимают стресс», начиная с ковидных времён, когда потребление спиртного начало расти после нескольких лет спада. Но тут как бы напрашивается: а откуда взялся этот #стресс, если в экономике (по статистике) всё хорошо: зарплаты растут, безработица падает, #санкции «не работают»?

И не пришла ли пора заняться сокращением других причин роста смертности у счастливых и всем довольных россиян?

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