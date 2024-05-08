Мнение: Революция зарплат в России, рекордный кадровый голод и рекордная текучка кадров

1. Эксперты по рынку труда полагают, что нынешний рост зарплат в России будет устойчивым и не повернётся вспять (ссылка):



«Революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах», утверждает экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Высокие выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка и ускоряют исчерпание готовности граждан к дешевому труду. <…>

Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, указал Белоусов. <…>

…по итогам 2023 года реальные заработные платы выросли на 7,8%, и, хотя темп роста от квартала к кварталу был неустойчивым, он опередил общую экономическую динамику (реальный ВВП вырос на 3,6%). Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, потребление товаров и услуг — на 5,9%, пишет Белоусов.

При этом нет сомнений, что и после завершения военных действий этот фактор для рынка труда сохранится, указывает экономист.

«Военнослужащие, получавшие 200 тыс. руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на «старые» рабочие места за 50–60 тыс. руб. в месяц и будут, очевидно, искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу», — считает он.

Пока что прогнозы по ускоренному наращиванию зарплат подтверждаются (ссылка):



Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты. В размещенных в марте вакансиях работодатели указывали вознаграждение на 12,7% выше, чем в январе. Такие данные приводит Банк России в отчете о региональной экономике (его проанализировали «Известия»).

В марте 2024-го медиана предлагаемой заработной платы достигла примерно 64 тыс. рублей, следует из графика в отчете ЦБ. Это значит, что в половине вакансий указывается доход меньше указанного, а в другой половине — больше. Для сравнения, за первые три месяца 2023 года показатель практически не менялся: он вырос примерно на 4%.

Основная причина такой динамики — дефицит кадров, отмечают в ЦБ. Причём в этом году он усилился.

Вместе с тем, на рынок труда влияет слишком много факторов, чтобы можно было выдать сколько-нибудь точный прогноз. Один из самых значимых — инфляция, которая компенсирует значительную часть номинального повышения зарплат.

2. Масштабы кадрового голода в России официально признали рекордными (ссылка):



По итогам января-марта обеспеченность кадрами российских компаний достигла минимума за всю историю наблюдений. Об усилении кадрового голода в стране до максимума сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

За первые три месяца 2024 года обеспеченность кадрами отечественных компаний опустилась до отметки минус 28,2 пункта. Этот показатель стал минимальным с 1998 года, когда в регуляторе стали вести мониторинг кадрового голода.

Нехватка работников отмечается во всех ключевых отраслях российской экономики. При этом наибольших масштабов проблема достигла в секторе обрабатывающих производств, в которых выпускают продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

На фоне усугубления кризиса ряд предприятий пошли на экстренные меры. Они были вынуждены «либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату», заключили в регуляторе.

3. Из-за рекордного дефицита кадров работодатели выставляют всё более привлекательные вакансии, а это, в свою очередь, ведёт к рекордной текучке кадров, так как всё больше людей меняет работу на более высокооплачиваемую (ссылка):

По итогам 2023 года текучка кадров в России вышла на рекордный во всей постсоветской истории уровень. К такому выводу в своей работе «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)» пришел замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников, пишет «Коммерсантъ».

Показатель валового оборота рабочей силы достиг 65 процентов. Под ним понимается сумма коэффициентов найма и выбытия кадров, которые отражают отношение численности принятых и уволенных к среднесписочной численности работников предприятия. Данные были взяты в материалах Росстата, который собирает их у работодателей.

До кризиса 2008 года валовый оборот рабочей силы колебался в районе 60-63 процентов. В 2010-х годах он опускался до 57 процентов. В 2020-м, на фоне пандемии COVID-19, показатель упал до 52 процентов, но затем начал расти.

Как отмечает Капелюшников, эти цифры говорят о том, что до трети сотрудников меняют место работы каждый год.

Кстати, это называется «капитализм». Предприниматели создают больше рабочих мест, рабочих рук не хватает, зарплаты наёмных работников растут. Эффективность бизнеса тоже растёт, так как у плохих руководителей не хватает денег на высокие зарплаты. Как итог, повышаются и доходы населения, и производительность труда.