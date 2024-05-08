Элегантное мини-платье, зеленый костюм или короткий комбинезон: как носить и с чем сочетать одежду из твида весной

Знаменитая Коко Шанель всегда выступала за комфорт для женщин, и именно поэтому она ввела в моду костюмы из твида, которые завоевали большую популярность. Вещи из этого материала сегодня актуальны по-прежнему, но на мировых подиумах мы видим переосмысление идей великой Габриэль. Эксперты моды отвечают на вопрос, как носить и с чем сочетать одежду из твида весной.

Мини-платье

В этом мини-платье, созданном на основе ее знаменитого жакета Коко Шанель, присутствует ряд отличительных деталей. Речь идет о воротнике и блестящих пуговицах. Свободный крой изделия обеспечивает естественные движения.

Макси-платье

А как насчет этого платья с глубоким вырезом и длиной до пола? Хотя это, возможно, не самый практичный силуэт, правда в том, что он позволяет вам быть хорошо одетой без каких-либо особых ухищрений. Этот лук отлично украсят черно-белые лодочки на высоких каблуках.

Твидовый корсет

Это одно из самых оригинальных переосмыслений женственной одежды из твида, предложенной Габриэль Шанель. Сочетание корсета с удлиненным жакетом подойдет, скорее, очень смелым модницам.

Стиль Y2K

Образ, представленный на фото справа, также отличается смелостью и достоин самой Дженнифер Лопес. Этот яркий раскованный вариант укороченного жакета с большими карманами и крупными пуговицами относится к продвинутому уличному стилю.

Жакет с широкими брюками

Самое замечательное в твидовом пиджаке — это то, что он способен приумножить элегантность самой повседневной одежды, например джинсов или брюк с широкими штанинами, которые пользуются успехом уже пару лет.

Зеленый костюм

Этот зеленый костюм также мог бы попасть в коллекции Коко Шанель. Ведь он весьма элегантен и отличается изысканностью и привлекательностью, хотя и отличается ярким цветом.

С микрошортами

Как и все базовые вещи в гардеробе, твидовый жакет тоже обновляется в соответствии с новыми тенденциями. Этой весной одна из таких тенденций — смелые образы. Например, можно отказаться от брюк и заменить их на микрошорты.

Мини-платье и джинсы

Еще одна привлекательная тенденция, которая вновь появилась этой весной, — сочетание мини-платья с брюками. Это потрясающая комбинация, которую дизайнер сумел воплотить в жизнь в этом минималистичном, элегантном и очень парижском образе. Здесь сочетаются белое твидовое платье, которое воспринимается как короткое пальто, с джинсами.

Укороченный комбинезон

Несмотря на то что этот комбинезон выполнен в спокойном сером цвете, скучным его никак не назовешь благодаря укороченному низу. Кроме того, наряд очень оживляет белый топ с коротким рукавом и такие же пуговицы спереди.

С белыми чулками

Белые чулки — это одна из самых противоречивых тенденций последних лет, которая наконец в 2024 году была активно поддержана последователями уличной моды. Наряд, представленный на фото, выигрывает за счет контраста белых чулок с черным мини-платьем из твида. А это одно из самых любимых сочетаний Коко Шанель.

Тотал-лук

Коко Шанель утверждала, что «простота — это ключ к истинной элегантности», принцип, который она применяла как в своей внешности, так и в дизайне. Стиль тотал-лук, представленный на фото слева, вписывается в эту концепцию. Но этот лук отличается красным цветом, большим количеством украшений и эффектной прической.

Индивидуальный стиль

Когда Коко Шанель говорила, что «мода проходит, а стиль остается», она имела в виду таких женщин, которые выглядят элегантно в любой одежде.

Хелена Бордон, известная бразильская блогерша и предпринимательница, — одна из таких женщин. Она всегда безупречно сочетает одежду и аксессуары. Например, она смогла создать гармоничный образ с разноцветным твидовым ансамблем, зеленой сумочкой с металлическим узором и приспущенными сапогами.

Вероятно, Габриэль Шанель оценила бы индивидуальный стиль Хелены Бордон.