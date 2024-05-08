Скандалы: Российские миллиардеры не попали в топ-50 богатых людей по итогам 2023 года

Самый богатый предприниматель из РФ — совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин — на 51 месте

В топ-50 опубликованного Bloomberg рейтинга 500 богатейших людей мира нет россиян. Самый богатый предприниматель из РФ — на 51 месте. Это совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин.

Согласно рейтингу, состояние Потанина оценивается в $31,8 млрд. За ним — бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на 64-м месте с $27,9 млрд. Третьим самым богатым российским бизнесменом стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($27,6 млрд).

Богатейшим человеком в мире, по версии Bloomberg, является собственник французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние оценивается в $218 млрд. На второй и третьей строчках — основатель Amazon Джефф Безос ($211 млрд) и владелец соцсети X* Илон Маск ($195 млрд).

Прошлогодний рейтинг Bloomberg показывал, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2023 года выросло на $16,6 млрд. Больше остальных вырос капитал совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он прибавил $4,8 млрд и достиг $20,2 млрд.

Олег Суворов

Оригинал материала: “Новые Известия”