Государь наш батюшка

Z-паблики: вчера в Кремле была не «инаугурация президента», а настоящее помазание на царство государя-императора.

– Много знакомых отметили новшество в сегодняшней церемонии. А именно – её часть в Благовещенском соборе Кремля, на предыдущих такого не было. Аналогия с помазанием на царство проводится прямейшая, – «Два майора».

– Сегодня, пожалуй, ключевая дата в современной истории России. Император принесет присягу стране и народам, её населяющим. То, что церемония эта носит именно императорский характер – лично у меня сомнений нет. Пускай не формально, но по сути. Грядущий президентский цикл – президентский только юридически. …В моем представлении (и я по-прежнему не изменил своего мнения) – с началом СВО президент совершил «госпереворот» против глобалистких элит, с ельцинских ещё времен имевших, пускай не всегда публичную, но абсолютно реальную, а в некоторых сферах – тотальную власть в нашей стране.

Признаться честно, свержение это многим на фронте казалось чересчур мягким. Призывы посадить всех предателей (олигархов и их друзей во власти, иным словом у нас не называют, ну разве что гораздо грубее и тоже на «п») и судить по законам военного времени – все эти два года звучали повсеместно. Почему президент не уберёт этого, почему не снесёт того, почему не казнит третьего? Все эти вопросы рождались практически в каждом окопе. Не будучи по своей натуре человеком кровожадным, я, признаться, тоже размышлял об этом. И чем больше думал, тем убедительнее приходил к выводу, что разница между кровавой революцией снизу и революцией сверху заключается в наличии шанса. Два года СВО – это был шанс, подаренный императором элитам. Шанс на то, чтобы показать себя в новой ипостаси, шанс разорвать порочно-финансовые связи с глобалистами и олигархами внутри страны…

Получали ли элиты при этом чёткие и конкретные указания от императора, было ли им понятно, куда мы идём? Был ли им предложен строго определённый алгоритм поведения? Конечно нет! Каждый становился перед весьма туманным выбором. Никто по настоящему не знал и до сегодняшнего дня не знает, что у Путина на уме. Отсюда – бесконечные внутренние метания политикума. Любые посылаемые Путиным сигналы, можно было интерпретировать абсолютно по-разному. Повторюсь, лишь немногие продемонстрировали твёрдость в своей любви к Родине и отреклись от глобалистско-ельцинского прошлого. Но и они не понимали, что их ждёт в перспективе: пожизненная опала или карьерный взлет? Гарантий не получал никто. Впервые пришлось действовать самостоятельно, без оглядки, доверяясь сердцу, – Семен Пегов, WarGonzo.

– В процедуре очередной инаугурации Владимира Путина все прекрасно, кроме названия. Руководитель государства российского должен именоваться Государь. А термин «инаугурация» давно пора заменить на понятное каждому русскому ребенку: присягу, или клятву. Смотрите как должно звучать здраво по-русски: Владимир Путин принял присягу Государя на служение Отечеству, – «Живов Z».

– Сегодня на инаугурации была произнесена особая речь. Речь Государя. Кого благодарил Путин в самом начале? Воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной». Исторические русские земли на западе, в былые годы, заканчивались аккурат в Ужгороде. Слова Путина это заявка на историческое наследие Руси. Которое раздавали по кусочкам, откусывали. А теперь время его возвращать, – Андрей Медведев.