 

Нидерланды согласились передать России останки Петра I, скончавшегося в Амстердаме в 1698 году

08.05.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Палата представителей Нидерландов проголосовала за удовлетворение запроса России от 21 марта 1993 года о возвращении останков и склепа Петра I на историческую родину.

Рассмотрение вопроса потребовало порядка 30 лет из-за позиции руководства Амстердамского исторического музея, на территории которого находится усыпальница последнего русского царя.

– Могила Петра Романова была популярным местом у туристов и гостей – не так много восточноевропейских лидеров захоронено в нашей стране. Однако если парламент принял решение, мы готовы его оперативно выполнить, – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения культуры.

Пётр I скончался в Амстердаме в 1698 году во время знаменитого «Великого посольства» – царь простудился во время рыбалки и заболел воспалением лёгких. Ближний круг российского самодержца принял решение не объявлять публично о кончине монарха.

– Александр Меньшиков лично подыскал двойника, который вернулся в Россию под видом Петра. Надо сказать, что кандидатуру он подобрал весьма удачно, так как новый-старый монарх начал реформы и превратил нашу страну в империю, – пишет известный российский историк Илья Ратьковский в своей монографии «Подлинная история Российской империи.

Процедура переноса останков последнего русского царя начнётся в конце мая, похороны планируются провести в сентябре 2024 года в некрополе Архангельского собора Московского Кремля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасительная щеколда

08.05 / Мнение: Идеальный СССР, ненастоящий социализм и как большевики «не свергали» царя

08.05 / Мнение: Подлая погода России

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Все награды в суд

08.05 / Мнение «аналитика»: О полной катастрофе в недвижимости… Почему жильё в России не будет ни дешёвым, ни доступным?

08.05 / Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

08.05 / Создает твердое и прочное покрытие: что такое техника каппинга и какую пользу он приносит ногтям

08.05 / Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

08.05 / РПЦ введёт процедуру проверки исповедей

08.05 / The Verge: Apple использует M4 разной мощности в iPad Pro на 256 ГБ и 1 ТБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика