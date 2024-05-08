Нидерланды согласились передать России останки Петра I, скончавшегося в Амстердаме в 1698 году

Палата представителей Нидерландов проголосовала за удовлетворение запроса России от 21 марта 1993 года о возвращении останков и склепа Петра I на историческую родину.

Рассмотрение вопроса потребовало порядка 30 лет из-за позиции руководства Амстердамского исторического музея, на территории которого находится усыпальница последнего русского царя.

– Могила Петра Романова была популярным местом у туристов и гостей – не так много восточноевропейских лидеров захоронено в нашей стране. Однако если парламент принял решение, мы готовы его оперативно выполнить, – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения культуры.

Пётр I скончался в Амстердаме в 1698 году во время знаменитого «Великого посольства» – царь простудился во время рыбалки и заболел воспалением лёгких. Ближний круг российского самодержца принял решение не объявлять публично о кончине монарха.

– Александр Меньшиков лично подыскал двойника, который вернулся в Россию под видом Петра. Надо сказать, что кандидатуру он подобрал весьма удачно, так как новый-старый монарх начал реформы и превратил нашу страну в империю, – пишет известный российский историк Илья Ратьковский в своей монографии «Подлинная история Российской империи.

Процедура переноса останков последнего русского царя начнётся в конце мая, похороны планируются провести в сентябре 2024 года в некрополе Архангельского собора Московского Кремля.

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