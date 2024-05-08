Врач-эндокринолог: необходимость употребления молока – это один из мифов о детском питании

Эндокринолог Дарья Хайкина развенчала заблуждения о детском питании. Одним из распространенных мифов является убеждение в необходимости употребления большого количества молока. Хайкина подчеркивает, что хотя организм растущего ребенка нуждается в кальции, молоко – не единственный источник этого элемента. Кроме того, многие дети страдают от его непереносимости.

“Молоко – хороший источник кальция и полезно для детей. Однако избыточное потребление может привести к избыточной массе тела”, – предупреждает Хайкина.

Еще одним мифом, о котором говорит врач, является необходимость ограничения жиров в детском рационе. Она подчеркивает, что жиры необходимы для правильной работы мозга, и исключать их полностью нельзя. Однако Хайкина советует следить за источниками получения этих микроэлементов, рекомендуя здоровые варианты, такие как орехи, семена и растительные масла, и избегать трансжиров.

Также врач опровергла мнение о том, что детям необходимо пить много воды, она считает это еще одним заблуждением.