 

Невролог: сильный испуг может вызвать инфаркт или диабет

08.05.2024, 9:25, Разное
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Испуг – это реакция на опасность, которая может иметь серьезные последствия. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, что это рефлекторная реакция организма на внешний раздражитель, который воспринимается как угроза. Эта способность пугаться была сформирована в процессе эволюции как механизм, чтобы помочь человеку выжить.

Реакция на испуг делится в два этапа. На первом этапе происходит моментальная реакция: человек вздрагивает, застывает, зрачки расширяются, конечности холодеют, сердце бьется сильнее, давление повышается, дыхание учащается или наоборот, происходит бронхоспазм, мышцы напрягаются. На втором этапе реакция на испуг более осознанная.

Сильный испуг может стать причиной развития фобий, нервных расстройств, энуреза, заикания. В редких случаях это может привести к серьезным последствиям, таким как инфаркт или инсульт, эпилептический приступ, нарушения координации и баланса тела. Кроме того, могут возникнуть бессонница, невроз, тревожность или обострение хронических заболеваний.

Если у человека есть предрасположенность к подобным нарушениям, испытанный испуг может ухудшить его состояние и стать причиной болезни. Невролог предупреждает, что при наличии лишнего веса, нарушении обмена веществ, курении, злоупотреблении алкоголем, гормональных сбоях испуг и связанные с ним изменения могут спровоцировать серьезные заболевания, такие как инфаркт или диабет.


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