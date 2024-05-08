Поразмышляйте над своими мыслями, эмоциями и поведением: как уравновесить свое эго на работе со смирением

В профессиональной жизни эго может быть как полезным союзником, так и грозным врагом. Здоровая доза эго может обеспечить уверенность и целеустремленность, позволяя людям самоутверждаться и добиваться своих целей. Тем не менее, стоит ему дать волю, и он превращается в саботажника, порождающего высокомерие. Поиск баланса требует глубокого понимания нюансов роли эго и стремления к культуре, в которой смирение и сотрудничество занимают центральное место.

Положительная сторона эго

Эго подпитывает стремление к амбициям и достижениям, побуждая людей достигать вершин в карьере. Оно дает возможность рисковать, проявлять смелость. Такая уверенность действует как маяк, вызывая доверие и восхищение как со стороны коллег, так и со стороны руководства.

Более того, эго — это неустанный навигатор, направляющий людей к постоянному совершенствованию и смелым инновациям. Это выводит их за пределы границ их зон комфорта, побуждая к смелым целям.

Ловушки необузданного эго

Однако, если эго не контролировать, оно может порождать высокомерие и привилегированность, заставляя людей переоценивать свои способности и умалять вклад других. Это может создать токсичную рабочую среду.

Один из самых коварных способов проявления эго на рабочем месте — это нежелание обращаться за помощью или признавать свою уязвимость. Это может помешать людям обращаться к другим за поддержкой, что в конечном итоге препятствует их личностному росту и прогрессу команды в целом.

Более того, неконтролируемое эго может препятствовать осознанию своих областей роста и подавлять профессиональное развитие. В быстро меняющейся среде, где адаптация и непрерывное обучение имеют первостепенное значение, это может означать катастрофу как для отдельных сотрудников, так и для всей компании.

Как уравновесить свое это на работе? Об этом поговорим далее в статье.

Примите правило общения 70/30

Не поддавайтесь желанию делиться исключительно своим мнением по тому или иному опросу. Дайте возможность другим высказываться своими взглядами и идеями. Практикуйте смирение, уделяя 70% разговора слушанию и оставляя 30% для вдумчивых и кратких ответов. Это гарантирует, что вы дадите другим возможность высказаться и будете полностью вовлечены в понимание их точки зрения, прежде чем предлагать свои собственные идеи.

Оставайтесь открытыми для предложений

Используйте предложения других как возможность для роста и самосовершенствования, сопротивляясь искушению игнорировать или отклонять критику. Они могут выступать инструментом для самоанализа и обучения. Не стесняйтесь обращаться за помощью или советом к другим, когда это необходимо. Признайте, что обращение за помощью — это признак силы, а не слабости, и что сотрудничество имеет важное значение для успеха на рабочем месте.

Развивайте самосознание и смирение

Подумайте о своих мыслях, эмоциях и поведении и помните, как ваше эго может влиять на ваши действия. Стремитесь сохранять смиренное отношение к себе и другим, признавая, что у каждого есть сильные и слабые стороны.

Когда вы почувствуете, что ваше эго берет верх, просто вдохните на счет четыре, задержите дыхание на четыре и выдохните на четыре. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы успокоить нервную систему и вернуть ясность мысли.

Признавайте вклад других

Крепкие отношения в коллективе формируются через выражение признательности людям, а не через молчание. Развивайте культуру признания и взаимного уважения на рабочем месте, отмечая достижения как отдельных лиц, так и команды.

Хотя эго на работе может быть мощным мотиватором и средством достижения успеха, его необходимо укреплять со смирением и самосознанием, чтобы оно оставалось конструктивной силой.