Кардиолог: сахар для сосудов и сердца вреднее жирного и жареного

Кардиолог Константин Иванов подчеркнула, что обычно люди считают вредными для сердца и сосудов жирную и жареную пищу, на самом деле больше всего вредят продукты, способствующие набору лишнего веса и жироотложению. Они, в первую очередь, содержат избыток быстрых углеводов. По мнению Иванова, подобные продукты вреднее для сердца, чем даже жир и масло.

Он объяснил, что основной враг сосудов — это избыточный сахар, а не умеренное употребление жирных продуктов. Поэтому чрезмерное потребление сахара и сладостей также негативно влияет на поджелудочную железу, которая отвечает за расщепление жиров. Это может привести к увеличению жировых отложений в сосудах и образованию атеросклеротических бляшек.

Помимо этого, высокий уровень холестерина часто связан с нехваткой витаминов группы B и D, а также йода и железа. Если рацион не обеспечивает организм этими питательными веществами, то это может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой.