 

Рупор кремлевской пропаганды: Цыганские беженцы в Швейцарии

08.05.2024, 5:52, Разное
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По меньшей мере десять цыганских семей использовали полученные обманным путём или за взятку паспорта Украины для оформления соцпособий в Берне.

«Все цыгане подозреваются в том, что свои украинские паспорта они получили обманным путём или с помощью взятки. Семьи, вероятно, вообще не бежали от войны, потому что они никогда не бывали на Украине или, по крайней мере, не были регулярно», — сообщает местный портал Nau.

По данным иммиграционной полиции швейцарской столицы, часть подозреваемых задержали, но некоторые могли уехать в соседние страны.

Источник: Colonel Cassad


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