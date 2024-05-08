Рупор кремлевской пропаганды: Цыганские беженцы в Швейцарии
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По меньшей мере десять цыганских семей использовали полученные обманным путём или за взятку паспорта Украины для оформления соцпособий в Берне.
«Все цыгане подозреваются в том, что свои украинские паспорта они получили обманным путём или с помощью взятки. Семьи, вероятно, вообще не бежали от войны, потому что они никогда не бывали на Украине или, по крайней мере, не были регулярно», — сообщает местный портал Nau.
По данным иммиграционной полиции швейцарской столицы, часть подозреваемых задержали, но некоторые могли уехать в соседние страны.
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Источник: Colonel Cassad
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