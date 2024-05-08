Рупор кремлевской пропаганды: Цыганские беженцы в Швейцарии

По меньшей мере десять цыганских семей использовали полученные обманным путём или за взятку паспорта Украины для оформления соцпособий в Берне.

«Все цыгане подозреваются в том, что свои украинские паспорта они получили обманным путём или с помощью взятки. Семьи, вероятно, вообще не бежали от войны, потому что они никогда не бывали на Украине или, по крайней мере, не были регулярно», — сообщает местный портал Nau.

По данным иммиграционной полиции швейцарской столицы, часть подозреваемых задержали, но некоторые могли уехать в соседние страны.

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