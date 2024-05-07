Белая рубашка оверсайз – хит теплого сезона: актуальные модели и секреты составления образов

Белая рубашка – вещь универсальная, модная и неподвластная времени, что делает ее основным предметом гардероба каждой стильной женщины. В последние годы она стала настоящим must-have. Ее огромным преимуществом является то, что она сочетается со всеми стилями и с любой одеждой и позволяет создавать очень разные образы.

Более того, белую рубашку можно носить в качестве верхнего, нижнего или среднего слоя, что делает наряд динамичным и каждый раз отличающимся по стилю – от безупречного до нарочито небрежного. Она является настоящим хамелеоном!

Итак, как носить белую рубашку оверсайз в 2024 году?

В виде платья

Нужно надеть рубашку оверсайз, добавить кроссовки или сапоги до колена, сумку через плечо, и образ готов. Подчеркнуть талию можно с помощью тонкого пояса. Хорошая идея для прохладной погоды – надеть поверх рубашки платье без бретелей, которое не только согреет, но и улучшит образ. Чтобы добиться шикарного вида, можно добавить красивую шляпу с полями.

Эта рубашка идеально подходит для любого времени. В холодную погоду поверх нее можно надеть шерстяной свитер макси и добавить теплые колготки.

С джинсами

Белая рубашка оверсайз потрясающе смотрится с джинсами. Будь то облегающие модели или бойфренды с широкими штанинами, образ получится шикарный и крутой. Этот наряд идеально сочетается с кроссовками и туфлями-лодочками на каблуке. Однако следует помнить, что рубашку обязательно нужно заправить в джинсы либо целиком, либо только по бокам рубашки, чтобы создать эффект небрежности.

Великолепно смотрится эта рубашка с рваными джинсами mom и черными узкими брюками. Эти наряды хорошо сочетаются с черными кроссовками и лоферами. Синие джинсы и белая рубашка – классический дуэт, который не выходит из моды никогда.

С юбкой

Чтобы создать более изысканный образ для офиса или прогулки с друзьями, можно сочетать белую рубашку с юбкой. Очень короткие модели, юбки миди и макси будут отлично с ней сочетаться. Ее также придется заправить топ, чтобы можно было показать свою красивую юбку. Такой наряд хорошо смотрится с туфлями на каблуках, а также с кроссовками для создания образа в стиле кэжуал-шик.

С расстегнутыми пуговицами

Очень стильно смотрится белая рубашка оверсайз с расстегнутыми пуговицами. Чтобы получить эффект некоторой небрежности, потребуется расстегнуть не менее трех пуговиц. Этот смелый образ подходит только дамам с маленькой грудью. Кроме того, нужно заправить одну или две стороны рубашки в брюки или джинсы.

Также можно носить эту рубашку полностью расстегнутой поверх футболки, майки или купальника в качестве пляжной одежды. Некоторые модницы надевают ее поверх водолазки в холодную погоду.

Со свитером без рукавов

Короткий или длинный свитер без рукавов – супермодная вещь в 2024 году. Это один из лучших союзников белой рубашки оверсайз. Не имеет значения, чем будет дополнен этот дуэт – джинсами, брюками или юбкой, в любом случае образ получится современным и шикарным.

С цветными кроссовками

Еще один интересный образ с белой рубашкой оверсайз помогут создать цветные кроссовки. К этому дуэту идеально подойдут прямые свободные джинсы темно-серого цвета.