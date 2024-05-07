Мнение: Сталин и Ленин о социал-национализме, ленинская этнократия и двойные стандарты ленинизма

1. Иосиф Сталин, бывший перед созданием СССР в 1922 году наркомом по делам национальностей, выступал за модель централизованного государства с автономными республиками. К сожалению, победила другая модель, – союза формально независимых республик с правом выхода, – которую продвигал Ленин, успевший таким образом навредить нашей стране в последний год своей активной деятельности, прежде чем его окончательно подкосила болезнь мозга. Переписку Сталина и Ленина по данному вопросу приводит историк Александр Дюков (ссылка):



Сталин — Ленину о первых итогах потакания этнократам (письмо от 22 сентября 1922 г.):

“За четыре года Гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство Цека РКП как обман и лицемерие со стороны Москвы.

Мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, конституция не могут быть игнорированы, когда молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету и также упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы конституций независимых республик.

Если мы теперь не постараемся приспособить форму взаимоотношений между центром и окраинами к фактическим взаимоотношениям, в силу которых окраины во всем основном, безусловно, должны подчиняться центру, т.е. если мы теперь же не заменим формальную (фиктивную) независимость формальной же (вместе с тем реальной) автономией, то через год будет несравненно труднее отстоять фактическое единство Советских Республик”.

Ленину в декабре 1922 г. отвечает филиппикой:

“Я думаю, что для большевиков, для коммунистов разъяснять это дальше и подробно не приходится. И я думаю, что в данном случае, по отношению к грузинской нации, мы имеем типичный пример того, где сугубая осторожность, предупредительность и уступчивость требуются с нашей стороны поистине пролетарским отношением к делу. Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности… Вот почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить. Вот почему в данном случае коренной интерес пролетарской солидарности, а следовательно и пролетарской классовой борьбы, требует, чтобы мы никогда не относились формально к национальному вопросу, а всегда учитывали обязательную разницу в отношении пролетария нации угнетенной (или малой) к нации угнетающей (или большой)”.

Напомню, под «нацией угнетающей» Ильич всегда подразумевал русских, а термин «русский шовинист» был у него традиционным ругательством.

2. Действительно, именно Ленин заложил в основание республик СССР принцип этнократии, который и стал в итоге той самой атомной бомбой, которая подорвала СССР, оставив Россию в 1991 году среди русофобски настроенных республик, власти которых строили внешнюю и внутреннюю политику на ненависти к России. Некоторые республики позже пришли в чувство и стали нашими друзьями, как и должно быть. Про другие вы всё знаете и без меня.

Цитирую (ссылка):



Еще раз попробую сакцентировать внимание на один простой факт, который старательно игнорируется (по понятным причинам).

Так называемая “ленинская национальная политика” не вводила равенства между представителями разных этносов, а закрепляла неравенство “титульных” и “нетитульных” в этнотерриториальных образованиях. Неравенство по принципу этнического происхождения.

И речь не только о судьбах русских, вынужденных в нацреспубликах либо писаться “украинцами” для продвижения по партийной лестнице, либо смириться со своей второсортностью (в закавказских и среднеазиатских республиках) — речь обо всех “нетитульных”.

Армянам в Грузии, татарам в Башкирии, узбекам в Таджикистане — так же, как и русским, приходилось смириться с господством “титульных”. Которые, кстати, зачастую составляли меньшинство населения.

Подобная политическая система называется этнократией и в случае если “нетитульные” начинают бороться за равноправие, этнократия, в защите эксклюзивных прав “титульных”, переходит в фашизм — что, собственно, в постсоветское время и произошло в ряде бывших советских республик.

Единственной альтернативой этнократии является большая гражданская нация, в рамках которой все вне зависимости от этнического происхождения имеют равные права и возможности. Единственные две постсоветские страны, которые подошли близко к этому идеалу — Россия и Белоруссия.

3. Процитирую ещё одного философа — про убеждения Ленина, которые заставили его разрезать единую Россию на множество кусков (ссылка):

“Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину”.

На самом деле в этом пассаже Ленина скрывается кащеева игла большевистской демагогии.

Великорусские дворяне и помещики ведут войны для того, чтобы душить свободу венгерских, польских, персидских и китайских дворян и помещиков, шляхты и пашей, императоров и мандаринов.

Внимание вопрос: какое дело великорусским пролетариям должно быть до свободы венгерских и польских дворян, персидских пашей и китайских мандаринов?

Почему, в то время как великорусское общество, с точки зрения Ленина, обязано быть непреодолимо расколотым на эксплуататоров и эксплуатируемых, угнетателей и угнетенных, другие общества, подвергающиеся или якобы подвергающиеся великорусскому национальному и империалистическому гнету, должны мыслиться нами по требованию Ленина как якобы бесклассовые, как лишенные эксплуататоров и эксплуатируемых?

Почему русский пролетарий должен быть на стороне польского помещика против русского царизма?

Чем право польского помещика угнетать и обирать белорусского крестьянина ценнее для пролетария, чем право великорусского государства-держиморды обирать того же крестьянина?

Вот этот двойной стандарт – классовый подход в отношении к своим, бесклассовый принцип национального единства в отношении чужих, и есть величайшая ложь ленинизма, свидетельство его циничного лицемерия и открытой русофобии.

Выскользнуть из этой ловушки возможно только при помощи приема “это другое”. Однако тут тоже ноги разъезжаются.

Про польских и венгерских помещиков надо говорить, что они прогрессивней, культурней чем русские помещики, а потому имеют право на большую свободу, которой угрожает реакционный царизм. В общем “народы со старинными культурными традициями, которые не сумел разрушить царизм” – как называл грузин вернейший ученик Ленина Бухарин.

Но в то же время персидские и китайские помещики отсталы, недостаточно прогрессивны по отношению к русским и потому их нужно уважать как жертвы колониальной зависимости. Они, по словам того же Бухарина, «были отброшены царизмом на сотни лет назад» (то есть до Черняева, Кауфмана и Скобелева среднеазиаты жили в XIX веке, а Российская Империя отбросила их в XV-й, видимо тем, что запретила рабство).

В общем, как ни поверни – русские помещики оказываются недостаточно прогрессивны, чтобы иметь право угнетать поляков и слишком прогрессивны, чтобы им было простительно угнетать китайцев.

Кажется это называется “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

Напомню, кстати, что при сравнении между русскими и нерусскими Ленин обычно приходил к выводу, что нерусские молодцы, тогда как русские злы, безблагодатны и ни на что хорошее по своей природе не способны. Вот, к примеру, характерное про Бисмарка. Ленин пишет, что объединение Германии — это «прогрессивное историческое дело», тогда как объединение России — это бессмысленное «насилие русских над другими народами»:

Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила, великорусский капитализм, который делает прогрессивную работу, централизуя экономически и сплачивая громадные области… Допустим даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста и одной маленькой нации… Однако даже в таком случае, во-первых, не наше дело, не дело демократов (не говоря уже о социалистах) помогать Романову-Бобринскому-Пуришкевичу душить Украину и т.д.

Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело… притом Бисмарк помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами — эту разницу забывают наши поклонники истинно русских почти-Бисмарков.