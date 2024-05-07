 

Мнение: Забыть про Одессу

07.05.2024, 21:40, Разное
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Я написал это “по горячим следам” в мае 2014 года (ровно 10 лет назад), точно так же думаю и сейчас. Абсолютно иррациональное озверение.

Вредное занятие
Никак не пойму нынешнего всеобщего озверения по поводу, безусловно, трагических событий в Одессе. “Нет прощения”, “Отныне никакой Украины не может быть”, “Не забудем не простим” и все остальное в том же духе. Пропаганда наяривает так, словно в Одессе зондеркоманда СС с собаками загнала ничего не подозревающих мирных прогуливающихся обывателей в Дом профсоюзов, заколотила окна и двери, и хладнокровно подожгла.
Между тем очевидно, что в Одессе столкнулись две разгоряченные толпы. В обеих были биты, камни и “коктейли Молотова”, обе были настроены агрессивно. Было и оружие с обеих сторон. “Разум толпы”, как писал еще ЛеБон на заре прошлого века, измеряется по самому тупому ее члену.
То есть ничего хорошего от столкновения толп ожидать не приходится по определению. В Одессе забили, как считается в России, “наших”, то есть антимайдановцев – но с неменьшей вероятностью могло бы быть и наоборот, и это было бы не менее трагично и мерзко.
В любом случае самое глупое, что можно придумать – это делать “месть за Одессу” основой всех будущих действий, тем паче – основой некой будущей “украинской идеологии”. Проблема ведь не в кровожадности “западенцев” или “восточников”, а в ситуации паралича властных структур, той же милиции. Враждующие толпы надо разъединять – вот и всё. Это в тактическом плане.
А в стратегическом – противостояние надо переводить из “горячей” фазы в “холодную”. И пути тут два: или диктатура, комендантский час, патрули с собаками и “больше трех не собираться” – или выборы.
Людей надо вынимать из толпы, объединяя их по интересам. По большому счету выборам альтернативы нет. А расчесывать раны, подобно юродивому, причитая “не забудем не простим” – бессмысленное и вредное занятие (2014)

Источник: Размышления вольного социолога


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