В повседневную моду вернулись спортивные брюки: что в тренде и как создать стильный образ

Спортивные брюки вернулись в моду и стали неотъемлемой частью повседневного гардероба и альтернативой джинсам. Они добавляют образу нотки спортивной эстетики. Есть несколько простых способов оживить спортивные брюки. Они могут выглядеть не менее стильно, чем брюки или джинсы, с несколькими элементами гардероба.

Модницы выбирают спортивные брюки прямого кроя, чтобы добавить спортивный штрих к своим повседневным нарядам. Эти штаны являются идеальной альтернативой джинсам и прекрасно сочетаются со свободными или облегающими топами. Их также можно комбинировать с модными блейзерами, тренчами и обувью на каблуках. Возможности в создании стильных образов безграничны.

Белая футболка или рубашка

Сочетание белой рубашки и спортивных штанов смотрится весьма утонченно. Это беспроигрышный вариант: наряд идеально подойдет для прогулки или вечеринки с подругами. Выбирайте базовые рубашки и спортивные брюки высокого качества, чтобы усовершенствовать этот стиль. Качество и посадка и являются самыми важными факторами.

Блейзер

Блейзер добавляет спортивным штанам элегантности. Для создания более утонченного образа выбирайте бежевую, синюю или черную модель. Этот наряд подходит для непринужденного времяпрепровождения. В данном случае соблюден идеальный баланс между модным блейзером и свободными спортивными брюками.

Весенняя куртка

Наряд выходного дня может состоять из модной весенней куртки и спортивных штанов. Вы не ошибетесь, если выберете к спортивным брюкам в качестве верхней одежды куртку с животным принтом.

Свитер, шорты и сапоги

Чтобы создать неординарный образ, можно выбрать любой тип свитера и сочетать его с короткими спортивными шортами и высокими сапогами. Такой наряд будет притягивать взгляды, и смелым дамам стоит попробовать воплотить его в жизнь.

Тренч

Ношение тренча поверх спортивных штанов и простой рубашки добавит нотку аристократичности образу. Тренч — быстрый способ вывести любой наряд на новый уровень изысканности.

Выбор аксессуаров

Чтобы ансамбль со спортивными брюками получился безупречным, его нужно дополнить правильными аксессуарами. Можно выбрать привлекательный пояс, чтобы подчеркнуть талию и фигуру в целом. Текстурированная сумочка и элегантные солнцезащитные очки добавят наряду нотки изысканности.

Не только кроссовки

Не каждому может понравиться такое сочетание, но модницы очень любят сочетать спортивные штаны с ботинками. Такой наряд будет отлично смотреться со стильной кожаной сумкой.