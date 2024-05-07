Белорусское телевидение выпустило фильм-расследование о 17 роскошных резиденциях Светланы Тихановской в Литве

На телеканале «Беларусь 1» вышел полуторачасовой документальный фильм Григория Азарёнка о принадлежащих международно избранному президенту Беларуси Светлане Тихановской богатствах.

Как утверждает журналист, ему удалось разоблачить «золотое дно» белорусской оппозиции.

После произнесения оскорблений в адрес «проклятых змагаров» в первые 20 минут фильма, Азаренок рассказывает зрителям о проведенной КГБ спецоперации. Спецслужбы выманили оппозиционера Алексея Тарасевича в Беларусь, после чего в ходе допроса удалось узнать на что тратит Тихановская деньги с европейских грантов и пожертвований эмигрантов.

Так, помимо десятков гигабайтов детской порнографии, тысяч изображений со свастикой и бчб-флагами, подписок на экстремистские телеграм-каналы в компьютере задержанного нашли планировки и фотографии интерьера 17 дворцов Тихановской. Как утверждает сам арестованный, он был ответственен за выбор мебели во всех резиденциях, однако после того, как самому лидеру белорусской оппозиции не понравилось внутреннее обустройство одного из дворцов, он был жестоко избит ее телохранителями.

Так, исходя из фотографий в одном из дворцов Тихановской, в её рабочем кабинете висит огромная карта Беларуси, с включённым в состав этой страны Белостока, Смоленска и Вильнюса. Помимо этого, присутствуют многочисленные портреты Адольфа Гитлера, мозаика в виде бчб-флага, сделанная из алмазов и рубинов, а вся книжная полка заполнена мемуарами белорусских коллаборационистов.

– Вы только посмотрите на роскошь в резиденциях этой хунтессы. Золотые хоккейные клюшки, ручки от итальянского люксового бренда с гербом «Погоня», бассейны, сауны, виноградники, фермы со страусами. Но главная обитель расточительства Тихановской — это кухня. Украшенные драгоценными камнями позолоченные мультиварки, кастрюли, даже черпаки—на лицо золотое бешенство кровавой Белоснежки, —рассказал Григорий Азаренок.

Сам фильм был показан во всех школах, университетах и предприятиях Беларуси, после чего МВД Беларуси отчиталось о задержании 500 человек, отсутствовавших на премьере фильма без уважительной причины.

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