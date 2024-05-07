Мнение: Почему нефтяных денег на всех не хватит, «бесплатный» турецкий газ и отмена банковских санкций США

1. Дзен-канал Блог-инженера нефтяника разбирает миф, согласно которому россияне могли бы безбедно жить на нефтегазовые доходы, если бы их не забирали «жадные чиновники» (ссылка):



Нефтегазовая рента – одно из самых сладких маниловских мечтаний наших соотечественников, которые любят халяву. Они свято уверены, что Россия – это самая богатая ресурсами в мире страна, просто у нас все воруют, поэтому народу ничего не достается. А так мы получаем колоссальные деньги, надо просто разделить равномерно – и все получат сотни тысяч долларов американских денежных знаков и тогда то уж точно заживем. <…>

И в качестве примера приводят страны Персидского залива, где эту ренту, якобы, платят. Иногда фигурируют весьма приличные суммы, мол каждый араб из этих мест получает многие тысячи и тысячи долларов на свой личный счет, иногда их число достигает невероятных 30 тысяч долларов в год.

Но я старый циник, скептик и Фома неверующий, поэтому возьму на себя труд разобраться с этим вопросом.

Во-первых, начнем вообще с добычи нефти. Россия один из лидеров добычи нефти в мире. Мы занимаем второе место по ее добыче после Соединенных Штатов. Но мы должны исходить из того, что в этом мире правят не абсолютные, а относительные величины. Поэтому надо рассматривать не то количество денег, которые получают от продажи ресурса, а от распределения их на душу населения и единицу территории. <…>

Возьмем то, чего у нас безоговорочно больше всего в мире – природный газ. Наша страна в недрах содержит 50,279 триллиона кубометров, 24,38% мировых запасов. И сравним с Туркменистаном, который занимает пятую строчку по запасам – 12,177 триллиона кубометров, 5,91%. В перерасчете на площадь страны окажется, что на 1 квадратный километр площади у нас производится 2,94 миллиона кубических метров газа. Звучит внушительно.

Пересчитаем теперь запасы туркменского газа на площадь Туркмении. И окажется, что на один километр территории этой страны приходится 19,89 миллионов кубических метров газа! В 6,67 раз больше. А если сравнить с Катаром, площадь которого всего 11,86 тысяч квадратных километров, а запасы газа 23,846 триллионов кубических метров? Окажется, что на километр площади Катара приходится свыше 2010 миллиарда кубических метров газа.

Если взять экспорт нефти, то Россия экспортирует 1,6 тонны нефти на человека в год. Норвегия же по 15 тонн на человека в год! Понимаете разницу? Почти в десять раз больше. Она по этому показателю занимает второе место в мире, опережая и ОАЭ, и Саудовскую Аравию. Да что там говорить, соседний Казахстан поставляет на экспорт всего 67,7 миллиона тонн в год против 227,6 миллиона тонн, вывозимой из России. И при этом на душу населения приходится 3,4 тонны, более чем в два раза больше.

Как видим, нефти мы добываем много. Но если распределить ее на душу населения и единицу площади, то придется в разы меньше, чем в большинстве стран, которые добывают ее в экспортных объемах. Соответственно и денег на человека придется не так уж и много. <…>

Население России в 2019 году было 146,7 миллиона человек, на человека пришлось 3,81 тонны нефти в год. Средняя плотность нефти Urals плавает, для расчета возьмем среднюю 0,87 г/см3. Следовательно на одного россиянина в тот год было продано 27,54 барреля нефти.

Средний курс доллара был в 2019 году 64,61 рубля, а средняя цена барреля была 63,59 доллара. Элементарная арифметика говорит нам, что в 2019 году на россиянина от продажи нефти пришлось 776,43 доллара или 50165 рубля. Сумма, как видим, не впечатляет, при этом речь идет о деньгах, которые получены без учета затрат себестоимости нефти и нормы прибыли компании. Кто-то должен организовать это и поддерживать, и стараться, чтобы это работало, за что, конечно, захочет оплаты труда. И в результате доходы будут еще меньше, думаю, что не меньше, чем на четверть, а то и треть. <…>

Если взять нефтегазовые доходы в нашей стране за 2022 год с рекордной прибылью 12,4 триллиона рублей, то равномерное распределение между гражданами составило просто “невероятные” деньжищи – 82 тысячи рублей за год. 6,8 тысяч рублей в месяц. И это – треть всех доходов, можно раздать еще две трети – но возникнет вопрос, на что будет существовать наша страна?

Ведь у нас в России граждане также получают часть нефтегазовых доходов. Только в иной форме. У нас не дают денег на руки, а перераспределяют другим способом.

Примерно такая же система существует в странах Персидского залива. Вопреки городским легендам и байкам там никто не раздает деньги в качестве ежегодной выплаты. Но зато есть отчисления (порядка 200 долларов в месяц) на ребенка в месяц, которые он получает с процентами на совершеннолетие. Государство оплачивает высшее образование, при том не только дома. Дает подарок на свадьбу и осуществляет поддержку при оплате ипотеки. Не дает беспроцентную ссуду, как пишут в сладкомрiйных постах, а именно оплачивает часть процента, так как другую оплачивает сам человек исламскому банку. Примерно такая же система есть у нас во всевозможных программах льготного кредитования.

У нас часть денег идет в Фонд национального благосостояния… Который тратят в кризисные времена, чтобы смягчить удар. Часть идет на социалку – выплату пенсий, материнский капитал, льготные программ ипотечного кредитования, и так далее. Образование у нас все могут получить бесплатно, а это колоссальные затраты.

2. А вот разбор мифа о том, что Турция якобы сделала газоснабжение бесплатным для своих граждан, тогда как богатая газом Россия «не может себе подобного позволить» (ссылка):



Примерно год назад, во второй половине апреля все таблоиды и блоги буквально как с цепи сорвались. Причиной этому были обещания популиста кандидата в президенты Турции Эрдогана раздать газ туркам бесплатно.

Приурочено это было к вводу очередного “убийцы Газпрома” – месторождению Сакарья на шельфе Черного моря. <…>

Что можно сказать. Во-первых, запасы месторождения не так уж велики. Кроме того, речь идет об общих, а не извлекаемых запасах, которых всегда меньше, так как извлечь ресурс целиком просто невозможно. Во-вторых, только для обывателя цифра звучит внушительно. А на деле это не Ямбург и не Уренгой с их многотриллиоными запасами. По классификации газовых месторождений оно относится с крупным. Не к гигантским, не к сверхгигантским, а только к крупным.

В России до последних событий в среднем добывали по 64 миллиардов кубических метров газа в месяц (!!!). Запаса Сакарьи хватило бы аж на целых 8 месяцев такой эксплуатации. <…>

Но труба от одной скважины (других не пробурили) все же была кинута в прошлом году. И на ее открытии Реджеп Тейп Эрдоган пообещал, что следующий год газ турки будут получать бесплатно.

Это вызвало волну восторга у турков и негодования у нас. Все как обычно (скриншот 1, скриншот 2).

<…> Люди, которые умеют думать и владеют математикой даже на уровне арифметики, понимают, что обещать – это не значит жениться. И если где-то убыло – значит в другом месте прибыло.

Во-первых, того газа, которая дает первая очередь трубопровода, никак не хватит на газоснабжение турок. По ней подается всего 10 миллионов кубических метров газа в год, а это не более, чем 0,35 миллиарда кубометров. А нужно на бытовые нужды только порядка 15 миллиардов кубических метров ежегодно. Во-вторых, кто все будет это оплачивать? Естественно турки и оплатят этот аттракцион невиданной щедрости.

Как оказалось на деле, никто бесплатно туркам не собирался поставлять газ целый год. А было решено выделить всего по 25 м3 газа в месяц на домохозяйство. Скажем прямо – негусто. Кроме того, это действует только в домах, где есть трубопроводный газ. Которых в стране абсолютное меньшинство, большинство пользуется газобаллонным, с пропан-бутановой смесью. Им ничего не дают бесплатно Но и не это главное.

Сразу после выборов государственная компания BOTAŞ, которая и занимается трубопроводным газом, сделала подарок для “дорогих турок” – существенно повысила стоимость газа для домохозяйств на 30% и для генерации на 16%. При этом для промышленности тарифы на газ сразу выросли на 40%. Что-то мне подсказывает, что затраты на красивые понты с бесплатным газом с лихвой окупились.

А в январе этого года был еще один рост цен. Согласно новым тарифам, на 25% увеличились тарифы для населения, на 50% — для промышленного сектора, на 15% – для производителей электроэнергии. За полгода рост на 55%. Эрдоган мог бы и пятьдесят кубометров газа дать бесплатно, с таким ростом цен они бы тоже окупились красиво и непринуждённо.

3. Как только американским властям понадобилось покупать больше российской нефти и прочих энергоносителей, чтобы не злить избирателей инфляцией перед выборами, они поотменяли все санкции против российских банков, которые мешают вести столь необходимую США торговлю. Евросоюз, которому американцы навязали антироссийские санкции, вынужден санкции покорно соблюдать (ссылка):

До 1 ноября 2024 года США отменили все санкции на операции с российскими банками в сфере энергетики. Об этом сообщается в генеральной лицензии Министерства финансов США.

Как указано в документе, речь идет об операциях с ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также всеми организациям, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

В официальной лицензии Министерства финансов США поясняется, что под связанными с энергетикой подразумеваются все сделки, касающиеся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых форм урана и возобновляемых источников энергии.

Министерство финансов США передает также привет… Жозепу Боррелю и Олафу Шольцу, а также гинекологу Урсуле фон дер Ляйен, продолжающим гробить европейскую экономику санкциями, направленными против российской энергетики.