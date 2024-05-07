Мнение: Царство абсурда

Тут вдруг завершилось громкое (15 лет назад) “дело Мартыновой”, оно же “новгородское дело”. Дело, показательное по своему какому-то кромешному абсурду, характерному, впрочем, для состояния дел в нашем “правосудии”. Мне лично оно памятно, поскольку было одним из самых громких… для очень многих “звезд” старого ЖЖ, про него в конце “нулевых” в ЖЖ писали все кому не лень, составляли даже какие-то “коллективные письма” и т.д.

“Новгородский облсуд приговорил Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад, к 9 годам колонии общего режима”.

Напомню, в чем суть. Началось всё в 2007 году. У жительницы Новгорода по имени Антонина Мартынова была 2-летняя дочь Алиса. В некий несчастливый день она вышла из своей квартиры на лестничную клетку, и там каким-то образом ее дочь упала в лестничный проем с третьего этажа. Из свидетелей был только некий 11-летний мальчик, который якобы стоял этажом выше и заявил, что “старшая девочка толкнула младшую”.

Само падение, можно сказать, обошлось почти благополучно: не сказать, что Алиса “не разбилась, а рассмеялась”, но она отделалась только сотрясением, потерей нескольких зубов и переломом челюсти. Однако по этому поводу началась какая-то непонятная вакханалия, Мартынову обвинили в покушении на убийство, полтора года вели “напряженное следствие” (чего??), потом спроворили совсем уж фантасмагорический закрытый (?!) суд присяжных – а присяжные возьми да вынеси вердикт “виновна” (это уже в 2008 году). Очевидно, что через полтора года никаких следов происшествия на самом ребенке уже не было (и, кстати, все время “разбирательств” дочь оставалась с матерью).

Ну а на собственно вынесение приговора Антонина, не будь дура, не явилась, а попросту скрылась вместе с дочерью. И, что интересно, благополучно скрывалась (в нашем-то полицейском государстве!) 16 лет “от правосудия”. То есть, находясь на нелегальном положении, мать каким-то образом умудрилась полностью воспитать и выучить свою “недобитую”, по мнению следствия, дочь и довести ее до полного совершеннолетия.

И вот тут ее наконец “нашли”. Навели, как я понял, журналисты, в частности, небезызвестная Анастасия Миронова. Мать, как “скрывшуюся из здания суда”, наконец схватили буквально пару месяцев назад… и вот, в лучших традициях “доделали свои дела” – вломили ей 9 лет колонии.

У меня лишь один вопрос: а за что, собственно? Во всех таких делах мне плевать на любые кодексы, я хочу знать лишь две вещи: во-первых, сколько потерпевших, и во-вторых, является ли обвиняемый социально опасным? По-моему, потерпевшими в этом деле являются разве что сама Мартынова вместе с ее дочерью – вынужденные жить 16 лет на птичьих правах в собственной стране; и насчет “социальной опасности” – никакой, что тоже очевидно. Стало быть, по царящей в стране извращенной логике, такая нарочитая невиновность как раз и тянет на 9 лет минимум. “Мало дали!!”

То, что наш “добрый” народ будет, естественно, полностью на стороне “судей”, будет орать “на кол!!”, “детоубийца!!!” и пр., клацать клыками и жалеть об отсутствии смертной казни – сомнений, конечно же, никаких. “Мало дали!” Посадить на 9 лет маму по сути за то, что она несмотря ни на что вырастила собственную дочь (хотя государство ей всячески старалось помешать и разлучить маму и дочь) – это ОЧЕНЬ в тренде.

Бесит, что ведь поналезут еще и добровольные крючкотворы, которые всегда рады обосновать, почему дело “законов” убивать и мучить живых людей. Чем бредовее – тем правильнее!

Но все-таки 9 лет просто за то, что не успели добить 17 (!!!) лет назад… Какая-то феноменальная мстительность. Воистину – мертвый хватает живого.

На видео: приставы уводят мать, не дав дочери даже попрощаться с ней.