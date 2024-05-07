 

Кардиолог: Отказ от яиц не снизит уровень холестерина

07.05.2024, 19:55, Разное
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Кардиолог Константин Иванов рассказал, если анализ крови показал повышенный общий холестерин в организме, это еще не означает каких-то однозначно опасных последствий.

Отказ от определенных продуктов, например, яиц, не обязательно снизит уровень холестерина. По словам Иванова, лишь небольшая часть холестерина связана с пищей, остальное же производит сам организм.

Иванов также подчеркивает, что холестерин не следует рассматривать как абсолютно вредное вещество. Эволюция свидетельствует о его важной роли в организме, где он участвует в строительстве клеток и производстве гормонов.

Важно помнить, что холестерин существует в различных формах, и не все из них являются вредными.


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