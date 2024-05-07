Пропалестинские активисты начали измерять носы посетителей Колумбийского университета

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07.05.2024, 19:33, Разное
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Пропалестинские студенты Колумбийского университета организовали оцепление одного из кампусов учебного заведения для недопуска на его территорию «сионистов и их пособников».

Активисты забаррикадировали входы и выходы в здание кампуса, организовав несколько КПП. На пунктах пропуска посетителям измеряют носы и форму черепа. Заподозренным в симпатиях к Израилю и предполагаемым сионистам отказывают в проходе на территорию университета.

Студенты жалуются на нехватку оборудования – линеек, штангенциркулей, измерительных лент и пособий по этнической антропологии. Студенты намерены добиваться предоставления такой техники учебным заведением, причём на безвозмездной основе.

– Мы, американские студенты, не остановимся пока геноцид в Газе продолжается. Да, мы не можем поехать в зону конфликта, потому что сионисты не дадут нам этого сделать, но мы можем хотя бы помешать их злым планам здесь, в Нью Йорке. Мы не пропустим ни одного сиониста сюда. Аллаху акбар, товарищи! Но пасаран! – сказал журналистам один из участников встречи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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