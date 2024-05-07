Что надеть в прохладный летний день: подборка стильных образов с куртками

Летом тоже может понадобиться верхняя одежда. Куртки нужны для тепла и дополнительного слоя для вечерних или ночных прогулок. Ключ к удачному сочетанию платья и пиджака или куртки заключается в балансе обоих силуэтов. Стоит подумать о ярких оттенках и легких вещах, в которых будет комфортно и нежарко в течение всего дня. Вот несколько способов носить куртки весной и летом 2024 года.

Мотокуртки из кожи

Кожаные куртки обычно являются верхней одеждой в прохладное время года, однако их можно носить весной и летом. Мотокуртка добавляет нотки поп-панка любому наряду, в том числе и платьям. Лучше всего подойдут струящиеся модели. Кожаную куртку можно надеть вечером с платьем-комбинацией.

Свободный блейзер

Этим летом на передний план выходят свободные блейзеры. Модель в стиле преппи можно носить поверх платьев коротких или длинных платьев, с цветочным принтом или однотонных. Блейзер — идеальный вариант. Он легкий, функциональный и невероятно милый.

Оверсайз

Верхняя одежда оверсайз имеет массу преимуществ. Она очень стильно смотрится и всегда в тренде, но кроме этого она функциональна: оставляет место для потока воздуха. Чтобы стилизовать свои платья, будет достаточно добавить верхнюю одежду большого размера. Кожаная косуха оверсайз идеально контрастирует с летним платьем.

Куртка изо льна

Льняные вещи, несомненно, являются основными элементами летнего гардероба. Из этой ткани шьют не только широкие брюки, но и верхнюю одежду, такую как куртки. Иногда лучшим выбором для лета является не куртка, а легкая льняная рубашка, напоминающая верхнюю одежду. Стоит подумать о том, чтобы отказаться от трикотажа в пользу льняного верха, который станет непринужденным дополнением к платью макси.

Укороченный жакет

Можно заявить о себе, выбрав укороченный силуэт. Одежда таких фасонов не ограничивается футболками — можно добавить к своему наряду веселый и динамичный штрих, надев платье миди или макси с укороченным жакетом.

Джинсовые куртки

Куртка из денима неподвластна времени. Джинсовый стиль был популярным на протяжении десятилетий, и это лето не будет исключением. Джинсовая куртка (не имеет значения – светлая или темная) добавит непринужденности любому платью, делая его идеальным для любого случая.

Взрыв красок

В свой образ обязательно нужно включить яркие и насыщенные цвета. Особенно это касается верхней одежды, чтобы добавить немного летней атмосферы. Можно использовать сочетание узоров и цветов или комбинировать монохромное платье с эффектным жакетом, чтобы получился шикарный образ.