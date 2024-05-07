 

Сочетание креативности и элегантности: актуальные тенденции оригинального французского маникюра

07.05.2024, 18:10, Разное
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Французский маникюр каждый сезон претерпевает множество изменений, но факт остается фактом – это самый любимый, востребованный модницами маникюр. Если вы устали от классики, вот несколько свежих идей. Будьте в тренде!

Бесконечная романтика

Начало весны не предполагает каких-то ярких красок, только легкость, нежность и любовь. Посмотрите, как романтично смотрятся сердечки на кончиках ногтей. Любительницы нюдового маникюра оценят. Подходит подобный френч дамам всех возрастов.

Кукольный домик

Романтичные барышни, обратите внимание на украшение в виде бантиков. Их можно наклеить готовые или нарисовать, дополнив жемчужными каплями. Маникюр неброский, поэтому подходит для любого стиля одежды и мероприятия.

Эклектика

Незабвенная классика черного и белого в новом прочтении. Смотрится очень нежно и строго одновременно, не бросается в глаза, что очень важно.

Любительницы ярких цветов тоже не останутся без вкусненького. Как вам такие “конфетки” на пальчиках? Отличный вариант для отпуска.

Райский сад

Ну и не обойтись этой весной без цветов. Яркие и нежные, роскошные розы и скромные полевые цветы – все придется к модному двору. Тут вы вольны выбирать цветовую гамму самостоятельно, только соблюдайте одно правило: не больше трех цветов. База обязательно должна быть нейтральная, чтобы четко был виден яркий рисунок.

Кстати, можно использовать и веселые наклейки, особенно если вы собираетесь в отпуск.

Фантазийный маникюр

Больше цвета? Да! Но… С соблюдением баланса. Выделите один пальчик и покройте его лаком полностью, а остальным придайте элегантный вид через мягкие, спокойные линии.

Любите украшения? Смело добавляйте. В этом сезоне тонкие, неброские украшения приветствуются не только на запястье, но даже на пальцах рук и ног.

Ну и животный принт никуда не делся. Поиграть в зебру? Легко! Оригинальный и броский маникюр.


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