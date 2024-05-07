Counterpoint: iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в начале года

Аналитический отчет, подготовленный компанией Counterpoint, раскрыл данные о мировых продажах смартфонов за первый квартал 2024 года.

iPhone 15 Pro Max стал самым востребованным смартфоном начала текущего года, опередив в рейтинге iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14 и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Топ-10 самых продаваемых устройств представлен устройствами только Apple и Samsung. С шестого по десятое местах находятся Galaxy 15 5G, Galaxy A54, iPhone 15 Plus, Galaxy S24 и Galaxy A34.

Отчет Counterpoint показывает, что модель 15 Pro Max принесла более 60% выручки от всех продаж Apple. Продажи Pro-версий увеличились с 24% до 50% с 2020 года.

Эксперты считают неожиданным лидерство iPhone 15 Pro Max, учитывая предпочтения покупателей в первом квартале, когда обычно выбирают базовые модели. Возможно, это связано с увеличившимся сроком службы смартфонов, что побуждает пользователей останавливать свой выбор на флагманских моделях при обновлении.