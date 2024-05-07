Скандалы: По ценам, далеким от лояльности

В Россию возвращаются европейские бренды

Международные ретейлеры повернулись лицом к российскому рынку. Только за первый квартал этого года изъявили желание продавать свои товары в России одиннадцать новых компаний, хотя в прошлом году таковых набежало лишь 22 за весь период, причем четыре из одиннадцати — из Германии, Италии и Испании. Рассказываем, что это за бренды, что они нам привезли и каких еще ретейлеров на российском рынке ждут эксперты в ближайшее время.

Европа возвращается?

Сотрудничество с азиатскими игроками уже не выглядит на российском рынке восточной диковиной. После уверенного захвата авторынка китайскими автомобилями, доля которых сегодня выросла с 17 до 49%, в торговых залах твердо обосновались разнообразные товары из Кореи, Турции и даже Ирана. По данным консалтинговой компании NF Group, из числа 11 новых игроков, которые появились на российском рынке в 1-м квартале 2024 года, — семь восточных: четыре из Китая, два из Южной Кореи и один из Турции. Еще четыре — старая добрая Европа: два бренда из Италии и по одному из Германии и Испании.

Справедливости ради стоит отметить, что доля европейских брендов хоть и сократилась за последние два года, но не до критических значений. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 4-м квартале 2021 года их доля составляла 44,2%, в 4-м квартале 2023-го она снизилась лишь до 28%. Лидером по присутствию стали французские бренды, следом за ними расположились марки из Германии, в тройке лидеров обозначился Ливан, стало больше китайских брендов, Турция поднялась с шестой на пятую позицию за счет выхода на российский рынок 14 брендов.

— Еще как минимум три компании с начала года анонсировали намерение работать в России: французский косметический бренд Panier des Sens присоединится к этому процессу под управлением группы «ДжамильКо». Два производителя одежды (8 seconds из Южной Кореи) и (Semir из Китая) также выразили желание начать работу в России, однако конкретные решения этими игроками пока не приняты. Предполагается, что в общей сложности на российский рынок в 2024 году могут выйти до 20 зарубежных брендов, — рассказали в консалтинговой компании NF Group.

Бамбуковый текстиль из Турции

Очередной турецкий бренд зашел к нам с сетью текстиля Chakra. Магазин бренда обосновался в Москве. Бренд входит в состав одного из крупнейших промышленных предприятий на юго-западе Турции Kocaer Group. Текстиль представлен в основном товарами для ванных комнат и спален, изготовленными из бамбуковых и хлопковых волокон, и позиционируется как премиум-класс. Продукция бренда уже выплеснулась на просторы маркетплейсов и в ценовом сегменте расположилась на уровне улучшенного среднего класса: цены на махровые банные полотенца стартуют от 5,5 тысячи рублей, на комплекты постельного белья — от 19 тысяч. В коллекции бренда на официальном сайте — разнообразие мужской и женской одежды, одежды для новорожденных и детей, косметика, посуда для кухни, однако до российских интернет-рынков эти товары пока не добрались.

Южная Корея — с обувью из Китая

Южная Корея зашла на российский рынок с брендами мужской и женской повседневной одежды Lifework и обувным Josiny.

Первая точка Lifework открылась в столичном ТЦ. В Южной Корее бренд управляет почти 170 магазинами, в ближайшие пять лет он планирует открыть еще 20 в России и Казахстане. По словам экспертов, товары бренда относятся к средней ценовой категории и могут соперничать с Fila, Vans и Puma. Похвастаться широким ассортиментом марки российские маркетплейсы пока не могут — в интернете нашлись всего одни «джоггеры» за 5,6 тысячи рублей. Официальный сайт бренда выглядит намного богаче. В ассортименте — одежда для мужчин, женщин и детей. Цены же на первый взгляд не выглядят демократичными: например, женский джинсовый комбинезон обойдется в 189 тысяч южнокорейских вон, или от 12,7 тысячи в пересчете на рубли, «джоггеры», как на маркетплейсе, — в 8 тысяч рублей.

Бренд Josiny основан в 2000 году в Китае, он принадлежит компании «Чжэцзян Джосини Холдинг Ко., Лтд.», считается одним из трех крупнейших обувных компаний КНР и уже более 10 лет представлен на рынке Казахстана. В ассортименте бренда — обувь для мужчин, женщин и детей, кроссовки, аксессуары и сумки. На российских маркетплейсах — обилие обуви Josiny, преимущественно из экокожи и текстиля. Цены на женские сапоги и кроссовки стартуют от 5 тысяч рублей. На официальном сайте бренда материал и стоимость изделий, увы, не указана.

Высокая мода и мобильные флагманы из Поднебесной

Китай поделился с российскими покупателями товарами четырех торговых марок: в Калининграде появилась техника бренда TECNO, в Москве — спортивная одежда от BAASPLOA и женская одежда от Ellassay, в Петербурге — одежда для детей Balabala.

Компания Tecno Mobile была основана в 2006 году в Гонконге, позже переименовалась, а Tecno так и остался именем бренда. Первоначально мобильная техника марки была ориентирована на страны Африки и Южной Азии, в 2010 году бренд вошел в Африке в тройку лидеров продаж. С 2016 года Tecno — официальный партнер и поставщик смартфонов и планшетов английского футбольного клуба «Манчестер Сити». На всех смартфонах Tecno установлен лаунчер HiOS — модифицированная версия мобильной операционной системы Android. На российском рынке Tecno уже не новичок — продукция бренда широко представлена в профильных интернет-магазинах и маркетплейсах. Цены на флагман POVA 6 Pro стартуют от 27 тысяч рублей.

Компания Baasploa основана в 1990 году, имя на рынке сделала себе на кроссовках из ткани или искусственной кожи с массивной подошвой. Российскому потребителю обувь бренда знакома давно, судя по истории отзывов, в 2020 году ее уже активно продавали российские интернет-магазины. В зависимости от площадки, ценник варьируется от 3 до 7 тысяч рублей за пару.

Российские завсегдатаи интернет-магазинов с одеждой Ellassay еще не знакомы — на маркетплейсах ее пока нет. А вот китайские модники знают бренд с 1996 года, сегодня одежду марки класса люкс продают более 300 магазинов в 170 городах Поднебесной, говорится на сайте бренда. Для создания своих коллекций в 2004 году Ellassay привлек международного дизайнера Поля Нотта, известного разработчика продукции в Yves Saint Laurent. На международный рынок бренд вышел 10 лет назад, представив свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке, а затем и в Милане. В 2015 году Ellassay приобрела немецкий бренд женской моды Laurèl, в 2016-м — право собственности на американский модный бренд ED Hardy, стала партнером парижского модного бренда IRO, магазины которого расположены в Европе, Канаде, Америке, Австралии и Азии.

В Петербурге китайские партнеры открыли магазин детской одежды Balabala. Как писали «Ведомости», это самый крупный бренд одежды не только в Китае, но и в Азии. Balabala принадлежит китайской швейной компании Zhejiang Semir Garment Company Ltd. В 2022 году ее выручка составила 13,33 млрд юаней, или 1,8 млрд долларов. Бренд объединяет более 4,8 тысячи магазинов в Китае и за его пределами. Одежда и аксессуары рассчитаны на аудиторию до 14 лет и относятся к средней ценовой категории. На маркетплейсах товары Balabala можно будет заказать с 11 мая: цены на трусы стартуют от 400 рублей за набор из двух штук, на демисезонные куртки — от 7 тысяч рублей.

Испанский шик и немецкий порядок

Зашли в Россию и европейские бренды — два из Италии и по одному из Германии и Испании, их бутики открылись в Москве.

Итальянский RinaScimento специализируется на женской одежде, профиль бренда Eleventy — одежда для женщин и мужчин.

RinaScimento основан в 60-е годы прошлого столетия, наряду с Kitana, Terranova и Calliope, входит в корпорацию Teddy. В основе лежит концепция «быстрой моды», то есть максимально короткие сроки производства и доставки коллекций, ежегодно бренд выпускает 8 коллекций. В ассортименте бренда — полувечерние платья, костюмы и блузы, а также повседневная одежда, пуховики и пальто. Для российских модниц товары RinaScimento не в диковинку, их можно найти на маркетплейсах. Цены на пуловеры стартуют от 2,5 тысячи рублей, на брюки — от 1,6 тысячи, демисезонное пальто — от 3,7 тысячи рублей.

Бренд Eleventy появился в 2007 году, а уже через 10 лет его создатели лично прибыли в Москву, чтобы презентовать коллекцию осень — зима 2017–2018. На тот момент одежда бренда была представлена в 18 бутиках по всему миру, писал «Коммерсантъ». Eleventy творит одежду в стиле smart casual, добавляя к классике элементы спортивного стиля. Распробовать одежду бренда успел только один маркетплейс, причем по ценам, далеким от лояльности: летний льняной пиджак на подростка 16 лет продается по цене от 14 тысяч рублей, хлопковая футболка на 8-летнего — от 7,7 тысячи рублей.

Немецкая одежда LAUREL, основанная в 1978 году, поначалу была линейкой известного бренда ESCADA. В основе философии немецкой марки лежит «эстетика порядка» — комбинация натуральных тканей и изысканный пошив отражают простоту и современность стиля. По замыслу создателей, марка ориентирована на женщин городской элиты. Бренд российским покупательницам уже знаком: в интернет-бутике модной одежды и аксессуаров брюки из шерсти можно купить по цене от 48,5 тысячи рублей, на маркетплейсе цены на шарфик от LAUREL начинаются от 3,3 тысячи рублей.

Одежду бренда из Испании «BIMBA Y LOLA» жители столицы имеют возможность примерить вживую с февраля этого года — магазин открылся в торговом центре в Москве. Марка основана в 2005 году, говорится на сайте магазина, ее отличают дерзкий и ироничный подход, его создатели видят свою миссию в продвижении искусства и культуры через моду. Создатели бренда — племянницы испанского дизайнера Адольфо Домингеса, Мария и Уксия Домингес, а Бимба и Лола — это клички их собак. Интернет-продажи продукции марка начала в 2010 году. Сегодня у бренда 286 магазинов и присутствие в 48 странах. В ассортименте — повседневная одежда и вечерние наряды, коллекция сумок и аксессуаров. Отличительная черта марки — экспериментальные цвета и принты на льне и хлопке. Знакомы с брендом и интернет-магазины: цены на рубашку из вискозы стартуют от 9,3 тысячи рублей, на сумку-тоут из полиэстера — от 2,2 тысячи рублей.

Наталья Вязовкина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”