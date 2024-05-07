 

В MacRumors назвали все семь цветов корпуса iPhone 16 Plus

07.05.2024, 16:35, Разное
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Портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Fixed Focus Digital сообщает, что смартфоны серии iPhone 16 от Apple будут доступны в самом широком выборе цветовых решений за всю историю компании.

Модель iPhone 16 Plus предложит покупателям сразу семь цветовых вариантов: синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый. В то же время iPhone 16 Pro уйдет от синего цвета в пользу розового корпуса и будет представлен в черном, белом и сером цветах.

Интересно, что оттенки “натуральный титан” (серый) и белый цвет немного отличатся от тех, что были в прошлогодней модели iPhone 15 Pro.

Ожидается, что презентация iPhone 16 состоится осенью 2024 года. Смартфоны будут оснащены 3-нм чипами Apple A18 и A18 Pro в зависимости от модели, а также получат новую кнопку для запуска камеры на правом торце устройств.


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