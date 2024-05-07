Из-за санкций на поставку реагента Петербург останется без белых ночей

Впервые за последние два столетия жители и гости Санкт-Петербурга не смогут полюбоваться знаменитыми белыми ночами. Причиной стали санкции Госдепа на поставку в Россию отдельных химических реагентов, в число входит которых гипохлорит кальция (белильная известь).

Химики рассказывают, что до 1960-х годов белые ночи в Северной Пальмире возникали из-за особого местоположения города на широте 59°56′, но позже после ускоренной индустриализации в СССР менялся и цвет петербургского (ленинградского) неба. Со временем ушла особая атмосфера, позволявшая сутками любоваться небесным явлением. После этого тайным решением Политбюро было поручено изобрести химический реагент, позволяющий окрашивать небо в белый цвет. Лучше всего с задачей справились учёные из Алма-Аты, создавшие гипохлорит кальция. Вещество регулярно распылялось с военных самолётов над городом в течение июня, иногда июля, но ранее об этом было известно лишь узкому кругу лиц.

После распада СССР лаборатория, располагающаяся в Казахстане, официально оформила патент на гипохлорит кальция и с тех пор была единственным его производителем. Тесные экономические связи между РФ и Казахстаном позволяли беспрепятственно получать реагент для создания белых ночей. Трудности возникли после введения в марте этого года санкций на поставки вещества Государственным департаментом. В случае игнорирования ограничений, Almaty Chemistry Technologies подверглась бы делистингу акций и запрету на ведение финансовой деятельности на территории США. Это побудило казахстанскую компанию прекратить поставки белильной извести в Россию.

– Мы понимаем и поддерживаем казахстанскую сторону – делистинг это очень серьёзно, – прокомментировал информацию вице-губернатор Борис Пиотровский. – Этот уникальный реагент создавался в Советском Союзе, поэтому у нас есть надежда на отечественных учёных, которые способны изобрести отечественный аналог. Но пару лет поживём как вся Россия без белых ночей.

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