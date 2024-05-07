 

Из-за санкций на поставку реагента Петербург останется без белых ночей

07.05.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые за последние два столетия жители и гости Санкт-Петербурга не смогут полюбоваться знаменитыми белыми ночами. Причиной стали санкции Госдепа на поставку в Россию отдельных химических реагентов, в число входит которых гипохлорит кальция (белильная известь).

Химики рассказывают, что до 1960-х годов белые ночи в Северной Пальмире возникали из-за особого местоположения города на широте 59°56′, но позже после ускоренной индустриализации в СССР менялся и цвет петербургского (ленинградского) неба. Со временем ушла особая атмосфера, позволявшая сутками любоваться небесным явлением. После этого тайным решением Политбюро было поручено изобрести химический реагент, позволяющий окрашивать небо в белый цвет. Лучше всего с задачей справились учёные из Алма-Аты, создавшие гипохлорит кальция. Вещество регулярно распылялось с военных самолётов над городом в течение июня, иногда июля, но ранее об этом было известно лишь узкому кругу лиц.

После распада СССР лаборатория, располагающаяся в Казахстане, официально оформила патент на гипохлорит кальция и с тех пор была единственным его производителем. Тесные экономические связи между РФ и Казахстаном позволяли беспрепятственно получать реагент для создания белых ночей. Трудности возникли после введения в марте этого года санкций на поставки вещества Государственным департаментом. В случае игнорирования ограничений, Almaty Chemistry Technologies подверглась бы делистингу акций и запрету на ведение финансовой деятельности на территории США. Это побудило казахстанскую компанию прекратить поставки белильной извести в Россию.

– Мы понимаем и поддерживаем казахстанскую сторону – делистинг это очень серьёзно, – прокомментировал информацию вице-губернатор Борис Пиотровский. – Этот уникальный реагент создавался в Советском Союзе, поэтому у нас есть надежда на отечественных учёных, которые способны изобрести отечественный аналог. Но пару лет поживём как вся Россия без белых ночей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасительная щеколда

08.05 / Мнение: Идеальный СССР, ненастоящий социализм и как большевики «не свергали» царя

08.05 / Мнение: Подлая погода России

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Все награды в суд

08.05 / Мнение «аналитика»: О полной катастрофе в недвижимости… Почему жильё в России не будет ни дешёвым, ни доступным?

08.05 / Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

08.05 / Создает твердое и прочное покрытие: что такое техника каппинга и какую пользу он приносит ногтям

08.05 / Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

08.05 / РПЦ введёт процедуру проверки исповедей

08.05 / The Verge: Apple использует M4 разной мощности в iPad Pro на 256 ГБ и 1 ТБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика