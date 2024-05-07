Представлен игровой мини-ПК Machenike Mini GTX с Ryzen 7 за 37 тысяч рублей

Компания Machenike представила игровой мини-ПК Mini GTX, основанный на процессорах AMD, в базовой конфигурации оснащенный процессором AMD Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD-накопителем PCIe 4.0. Также возможна установка до 32 ГБ ОЗУ.

Другая модель Mini GTX предлагается с процессором AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ твердотельным накопителем. Оба устройства имеют интегрированную графику Radeon 780M, поддерживающую современные игры.

Machenike Mini GTX оснащен продвинутой системой охлаждения с тремя режимами работы, обеспечивающими уровень шума до 32 дБ.

Среди прочих особенностей Machenike Mini GTX – порт USB 4, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, один DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с и два Ethernet-порта 2,5G. Возможно подключение до четырех мониторов одновременно.

В Китае цена на новинку начинается от 2899 юаней (около 36,6 тыс. руб.).