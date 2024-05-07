 

Иранский смартфон Daria Bond получил изогнутый AMOLED-экран и Dimensity 7050

07.05.2024, 14:20, Разное
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Иранское предприятие Daria представило свой новый продукт — смартфон Daria Bond. Это первое устройство бренда, который прежде занимался поставкой китайских гаджетов. Новость пишет портал Mobiltelefon.

Несмотря на санкции, действующие в Иране, компания Daria нашла способ обойти ограничения, выпуская смартфоны в Китае. Что касается самого устройства, Daria Bond оснащен изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма и разрешением Full HD+ с обновлением 120 Гц.

Что касается производительности, за нее отвечает чип MediaTek Dimensity 7050, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Камера смартфона имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией, дополненная ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Среди других особенностей устройства стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, NFC, сканер отпечатка пальцев и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Версия Android не уточняется.

Смартфон Daria Bond доступен по цене 8,999 миллионов иранских риалов (примерно 16,4 тысячи рублей).


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