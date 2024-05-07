 

Рупор кремлевской пропаганды: Китайский штурмовой дрон

07.05.2024, 14:00, Разное
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Китайская версия наземного штурмового дрона.

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно продемонстрировали свое последнее технологическое достижение – гусеничную дистанционно управляемую машину (ДУМ), предназначенную для городских операций.
На опубликованных в китайских СМИ изображениях видно как воинское подразделение продвигается по городской среде, а впереди его возглавляет гусеничный робот.
ДУМ оснащена штурмовой винтовкой QBZ-95, что указывает на ее потенциальную роль в боевых действиях. Комплекс оснащен современными датчиками многоканальной оптической разведки. Точный статус робота пока не известен, поэтому нельзя утверждать проходит ли он всесторонние испытания или уже поступает на вооружение.
Появление новой ДУМ , предназначенной для участия в боевых действиях в условиях города, знаменует стремление Китая модернизировать свои силы обороны и идти в ногу с развивающейся тактикой современной войны.

©️ Журнал "Зарубежное военное обозрение" (https://t.me/zvoboz)

Источник: Colonel Cassad


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