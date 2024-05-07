 

Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях

07.05.2024, 13:30, Разное
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В свежем интервью для портала Леди Mail.ru артистка поделилась своими мыслями о возможности обращения к услугам пластического хирурга в будущем. Валерия, которой на данный момент 56 лет, отметила, что поддерживает свою форму благодаря здоровому образу жизни.

Он включает в себя тренировки, правильное питание и уход за собой у косметолога. Однако знаменитость признала, что в будущем ей возможно потребуется помощь пластического хирурга, поскольку аппаратные процедуры могут перестать быть достаточно эффективными.

Певица отметила, что решиться на пластическую операцию ей мешают сложности с поиском квалифицированного специалиста. Она подчеркнула важность тщательного выбора врача, указав на необходимость тщательного обдумывания данного шага. Валерия также выразила свое удовлетворение текущим состоянием своей внешности, добавив, что мнение ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина может оказаться значимым при принятии решения о пластической операции в будущем.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что несколько лет назад в ходе пандемии Валерия серьезно задумалась об остановке своей певческой карьеры, что могло повлечь за собой и разрыв профессионального сотрудничества с мужем. Однако благодаря совету Фадеева, который убедил ее не бросать свою профессию, певица нашла в себе силы продолжать бороться и двигаться вперед.


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