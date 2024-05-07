 

Девушка за два года скопила в браузере Firefox 7470 активных вкладок

07.05.2024, 12:05, Разное
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Инженер по имени Хейзел стала известной из-за того, что не закрывала 7470 вкладок в браузере Firefox на своем Mac в течение двух лет. Эту историю передает портал PC Mag, ссылаясь на пост Хейзел в социальных сетях.

Спустя два года браузер автоматически закрыл все вкладки, но Хейзел сумела восстановить их, используя кэш профиля Firefox. Перезагрузка заняла менее минуты, что вызвало облегчение у Хейзел, которая почувствовала возвращение потерянной части себя.

Хейзел признается, что мотивация к накоплению такого количества вкладок – в ностальгии. Она любит пересматривать их, чтобы вспомнить свои действия и интересы, сравнивая это с путешествием во времени.

Интересно, что большое количество вкладок не вредит производительности компьютера. Хейзел отмечает, что Firefox эффективно управляет памятью, загружая содержимое сайтов только при активации соответствующей вкладки, что значительно экономит ресурсы системы. Кэш профиля с 7470 вкладками занимает всего 70 МБ.


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