Российским мужчинам запретили плакать

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие ответственность граждан за «действия, явно или скрыто направленные на пропаганду экстремистской идеологии ЛГБТ».

С 1 июня 2024 года всем российским мужчинам запрещается плакать и «излишне эмоционально» вести себя в публичных местах.

– Если ты подавляешь в себе мужеложца, то дома можешь хоть истечь бабьими слезами. Но на публике изволь соответствовать высокому званию российского мужчины, – призвал депутат Виталий Милонов.

За нарушение новых норм граждан будут привлекать к административной ответственности — штрафу в размере до 30 тысяч рублей, либо аресту на срок до 15 суток.

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