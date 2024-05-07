 

Психиатр назвала неявные симптомы деменции

07.05.2024, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Деменция, вызванная повреждением головного мозга, может проявляться разнообразно. Психиатр Елена Кузьмищева объяснила, что помимо типичных симптомов, таких как ухудшение памяти и потери интереса к привычным делам, существуют и нетипичные признаки, которые могут подсказать о наличии этого состояния.

Одним из таких признаков является “симптом поворота головы”. Когда задается вопрос, человек с деменцией может моментально обратиться к своему сопровождающему в поисках подсказки или помощи, так как самостоятельно ответить ему трудно или невозможно. Кроме того, вместо ясного ответа он может начать рассуждать долго и запутанно, забывая исходный вопрос.

Еще одним нетипичным поведением является собирательность. После завершения приема человек может начать активно собирать вещи со стола, включая не только свои предметы, но и чужие.

Такие признаки могут быть ключом к распознаванию деменции, даже если типичные симптомы не так очевидны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасительная щеколда

08.05 / Мнение: Идеальный СССР, ненастоящий социализм и как большевики «не свергали» царя

08.05 / Мнение: Подлая погода России

08.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Все награды в суд

08.05 / Мнение «аналитика»: О полной катастрофе в недвижимости… Почему жильё в России не будет ни дешёвым, ни доступным?

08.05 / Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

08.05 / Создает твердое и прочное покрытие: что такое техника каппинга и какую пользу он приносит ногтям

08.05 / Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

08.05 / РПЦ введёт процедуру проверки исповедей

08.05 / The Verge: Apple использует M4 разной мощности в iPad Pro на 256 ГБ и 1 ТБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика