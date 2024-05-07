Психиатр назвала неявные симптомы деменции

Деменция, вызванная повреждением головного мозга, может проявляться разнообразно. Психиатр Елена Кузьмищева объяснила, что помимо типичных симптомов, таких как ухудшение памяти и потери интереса к привычным делам, существуют и нетипичные признаки, которые могут подсказать о наличии этого состояния.

Одним из таких признаков является “симптом поворота головы”. Когда задается вопрос, человек с деменцией может моментально обратиться к своему сопровождающему в поисках подсказки или помощи, так как самостоятельно ответить ему трудно или невозможно. Кроме того, вместо ясного ответа он может начать рассуждать долго и запутанно, забывая исходный вопрос.

Еще одним нетипичным поведением является собирательность. После завершения приема человек может начать активно собирать вещи со стола, включая не только свои предметы, но и чужие.

Такие признаки могут быть ключом к распознаванию деменции, даже если типичные симптомы не так очевидны.