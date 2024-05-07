Эндокринолог назвала причины ночных пробуждений
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Неспособность заснуть или непрерывные пробуждения в ночное время могут быть вызваны различными факторами, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Одной из них может быть анемия, связанная с дефицитом железа, что приводит к синдрому беспокойных ног.
Другим фактором, мешающим здоровому сну, является хроническая интоксикация организма, когда процессы детоксикации требуют больше энергии, чем доступно, и могут вызвать различные реакции, мешающие сну.
Пищевая непереносимость также может быть причиной пробуждений ночью. Это состояние, при котором организм реагирует на определенные пищевые компоненты с чрезмерной иммунной активностью, что может вызывать кожный зуд, учащение пульса и усиление тревоги.
Нарушение работы надпочечников также может быть связано с проблемами со сном, проявляясь в учащении пульса, панических атаках и холодном поте, мешающих нормальному отдыху.
Екатерина Янг обратила внимание, что у женщин после 35 лет наблюдается снижение уровня гормона прогестерона, что может также способствовать проблемам со сном.
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