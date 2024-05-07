 

Эндокринолог назвала причины ночных пробуждений

07.05.2024, 9:50, Разное
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Неспособность заснуть или непрерывные пробуждения в ночное время могут быть вызваны различными факторами, заявила эндокринолог Екатерина Янг. Одной из них может быть анемия, связанная с дефицитом железа, что приводит к синдрому беспокойных ног.

Другим фактором, мешающим здоровому сну, является хроническая интоксикация организма, когда процессы детоксикации требуют больше энергии, чем доступно, и могут вызвать различные реакции, мешающие сну.

Пищевая непереносимость также может быть причиной пробуждений ночью. Это состояние, при котором организм реагирует на определенные пищевые компоненты с чрезмерной иммунной активностью, что может вызывать кожный зуд, учащение пульса и усиление тревоги.

Нарушение работы надпочечников также может быть связано с проблемами со сном, проявляясь в учащении пульса, панических атаках и холодном поте, мешающих нормальному отдыху.

Екатерина Янг обратила внимание, что у женщин после 35 лет наблюдается снижение уровня гормона прогестерона, что может также способствовать проблемам со сном.


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